Kylie Jenner confirme la prononciation du nom de Son Aire – Hollywood Life

Crédit d’image : @TheHapaBlonde / SplashNews.com

Kylie Jenner25 ans, a dissipé toute confusion sur la façon de prononcer son fils de 11 mois Aire‘Le nom de. Elle a répondu à une publication Instagram faite par la page de fans @kyliesnapchat, qui a demandé dans une légende : “Pensez-vous que ça se prononce air ou airey ?” Kylie a répondu “AIR” avec un emoji au cœur rouge – résolvant le mystère de courte durée qui avait également un super fan Poulain Paulsen – alias « Gay Man With A Spray Tan » – est brièvement tombé sur TikTok. Notamment, Aire est un nom d’origine hébraïque et se traduit par «lion de Dieu».

La fondatrice de Kylie Cosmetics a finalement confirmé le nom de son fils près d’un an après sa naissance en février 2022, tout en partageant les premières photos de son deuxième bébé avec son ex-petit ami. Travis Scott. Dans un post de dépotoir, elle a simplement écrit « AIRE » avec un cœur blanc. La confirmation du nom intervient près de 10 mois après qu’elle a révélé de manière choquante qu’elle était en changeant son nom de Loup Jacques Webster, en utilisant le nom de famille de Travis. Elle et Travis avaient légalement enregistré son nom en tant que tel, mais en mars 2022, elle a dit aux fans que cela n’allait plus être son nom sur son histoire Instagram.

Elle a ensuite clarifié la raison du changement sur Hulu’s Les Kardashian. “Nous n’avions pas de nom [when he was born]”, a partagé Kylie. “Je pensais que ça allait venir à nous quand nous l’avons vu et ce n’est pas le cas. [It was] 24 heures avant, nous devions signer l’acte de naissance, sinon ils l’enregistraient sans nom et il n’obtenait pas de numéro de sécurité sociale. J’ai ressenti la pression de choisir un nom », a-t-elle ajouté. Il s’avère que la suggestion de nom initiale est venue de la grande sœur Khloe kardashian.

“Khloe a dit – la veille de notre signature – ‘Et Wolf?’ Et j’ai aimé le “WW”. Donc j’ai juste mis Wolf Webster à ce moment-là. Mais juste après avoir signé le certificat de naissance, je me suis dit… qu’est-ce que je viens de faire ? Cela fait partie de son histoire, mais son nom a changé », a-t-elle alors déclaré.

Aire avait l’air si adorable lors de ses débuts sur Instagram alors qu’il se blottissait contre sa maman pour un doux selfie miroir, avant de poser tout seul sur deux photos – dont une où il portait un bonnet et une autre où il semblait manger dans sa chaise haute (et naturellement, faire un gâchis).

