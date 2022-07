Kylie Jenner commente un emoji enceinte sur la dernière photo de Travis Scott – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jordanie Strauss/AP/Shutterstock

Kylie Jenner pensait son beau Travis Scott avait l’air sexy dans son dernier post Instagram avec un commentaire suggestif le dimanche 24 juillet. La star de télé-réalité a complimenté son petit ami de longue date (et père de ses deux enfants) avec une série d’emojis de femme enceinte, plus un emoji qui tire la langue. Naturellement, certains fans ont lu très profondément le nouveau commentaire et se demandaient ce que Kylie voulait dire par là.

Les fans ont immédiatement commencé à répondre à son commentaire en demandant si Kylie, 25 ans, attendait un troisième enfant avec Travis, 31 ans, environ cinq mois après que le couple a accueilli leur deuxième enfant : un petit garçon. “3e bébé”, a écrit un fan. Un autre fan a écrit et a simplement demandé, “encore enceinte?” Alors que les fans avaient beaucoup de sentiments à propos du commentaire de Kylie, il semble qu’ils aient simplement mal interprété ce qu’elle voulait dire. Apparemment, commenter avec l’emoji femme enceinte est simplement une façon pour les membres de la génération Z de se dire qu’ils pensent qu’ils sont attirants, selon Indie 100.

Travis avait l’air cool sans effort sur la photo. Il a secoué un t-shirt noir en métal lourd et un jean gris usé alors qu’il semblait examiner sa chemise alors qu’il se tenait sur le trottoir, le dos contre un mur. “Je suis arrivé en une minute à New York”, a-t-il écrit dans la légende.

Kylie et Travis ont déjà deux enfants ensemble. Ils ont accueilli leur première fille Stormi Webster, 4, en février 2018. Ils ont eu leur deuxième enfant un fils, 5 mois, en février. Elle a jeté un coup d’œil sur les pieds de son fils tout en faisant la promotion de ses derniers produits Kylie Baby. Elle a jailli sur ses deux enfants dans un post Instagram sur son histoire en mai. “J’ai fait ces petits pieds”, écrit-elle.

Le couple est clairement des parents aimants avec leurs deux petits. En plus de jaillir sur son fils et sa fille, Kylie a également parlé de ce qu’elle ressentait après l’accouchement. En juin, elle en a parlé dans une histoire Instagram de son entraînement. « 4 mois après l’accouchement. J’ai eu des tonnes de douleurs au dos et aux genoux cette fois, donc cela ralentit mes entraînements, mais j’ai pour mission de redevenir forte », a-t-elle écrit.