Un anniversaire inoubliable!

C’est dur à croire Stormi Webster grandit si vite. Croyez-le ou non, mais dans seulement deux jours, elle aura 3 ans. Et naturellement, Kylie Jenner fait en sorte que les fêtes d’anniversaire de son tout-petit soient inoubliables.

Selon plusieurs prises, le duo mère-fille passe des vacances de rêve aux îles Turques et Caïques, ouvert au tourisme sous certaines restrictions au milieu de la pandémie de coronavirus. Cependant, pour le moment, Kylie n’a pas encore confirmé où elle en est exactement.

Mais il semble que Kylie et Stormi ne soient pas les seuls à s’amuser car c’est devenu une affaire de famille! Kim Kardashian, Khloe kardashian et Kourtney Kardashian tous étiquetés pour une escapade relaxante. De plus, certains des cousins ​​de Stormi sont également en voyage, notamment Penelope Disick, Nord Ouest et Chicago Ouest. Pour le moment, on ne sait pas si le reste de l’équipage Kardashian s’est joint à lui.

Mais selon Kim Post Instagram le 30 janvier, la célébration du premier anniversaire de Stormi était un « Girls Trip! »