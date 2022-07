Kylie Jenner célèbre ‘Girls Night Out’ dans All-White Ensemble

Kylie Jenner et Travis Scott pourraient-ils enfin se marier ?

Le mercredi 20 juillet, la magnat de Kylie Cosmetics est sortie avec toutes ses meilleures amies et même quelques sœurs pour une soirée amusante entre filles. Kim Kardashian et Khloé Kardashian étaient de la partie avec deux des amis les plus proches de Jenner, Anastasia “Stassie” Karanikolaou et Yris Palmer.

Tout au long des festivités, Kylie a donné aux fans un petit aperçu de leur soirée, en dégustant un repas au Il Ristorante di Giorgio Baldi à Santa Monica, en Californie. Khloé a également posté une photo de la table du groupe au restaurant, qui était garnie de sacs Balenciaga et de Coca-Colas.

Pour la soirée entre filles, Jenner était définitivement au centre de l’attention, vêtue d’une robe blanche avec des boucles d’oreilles en diamant tandis que ses sœurs et amies portaient chacune des ensembles entièrement noirs. C’est ce fait même qui a conduit à des rumeurs provenant d’un compte Instagram prétendant être Mason Disick, qui dit que la soirée amusante était en fait une douche nuptiale.

L’aîné des enfants de Kourtney Kardashian et Scott Disick a été arrêté pour avoir divulgué des informations sur sa famille avant et maintenant, il recommencerait.

Le compte prétendant être l’enfant de 12 ans a publié hier soir une histoire Instagram qui disait: “HEY GUYS! MASON ICI TU ES LA PERSONNE PRÉFÉRÉE LOL. VOICI UNE MISE À JOUR SUR LA VIE… KYLIE SE MARIE ET ​​ELLE EST ACTUELLEMENT SUR SON FÊTE DE MARIAGE C’EST POURQUOI ELLE EST LA SEULE À PORTER DU BLANC !!!”

Il a poursuivi en affirmant que Kylie l’avait appelé sur Instagram après avoir divulgué la nouvelle, probablement pour lui demander de supprimer la nouvelle de sa supposée douche nuptiale.

Bien que Mason soit connu pour divulguer les secrets de sa famille, on ne sait pas si ce compte est réellement lui ou non, alors procédez avec prudence.

Quant à la douche nuptiale de Kylie, le clan Kardashian-Jenner * aime * un thème, donc il y a probablement une raison pour laquelle elle était la seule à porter du blanc… on dirait que nous devrons voir si c’est parce qu’elle et Travis se dirigent vers l’autel .