La famille Kardashian-Jenner est peut-être en vacances dans le glacial Lake Tahoe, mais les choses se réchauffent certainement grâce à Kylie JennerTenue à imprimé léopard à couper le souffle.

Le magnat du maquillage, 23 ans, a publié une série de photos sur Instagram révélant son look sexy « léopard des neiges ». En plus d’un body à couverture complète (qui était même livré avec des gants), Kylie a porté une veste assortie qu’elle devra certainement porter sur la montagne enneigée.

Ami Chanel Dijon jaillit sur l’étoile dans la section des commentaires, écrivant: « U tue-le à chaque fois mon ami !!!!!!! coups de tête. »

Yris Palmer a simplement ajouté trois émojis bombes, suggérant que son look était exactement cela.

Bien que Kylie ait peut-être posé sur la montagne, elle et sa famille font beaucoup plus que simplement servir des looks pendant leurs vacances. Sur sa story Instagram du 5 décembre, elle a partagé qu’elle et sa petite fille Stormi Webster, 2, regardaient le film de Noël classique Le Polar Express, tout en portant Le grinchpyjama à thème.