Kylie Jenner canalise Kylie Minogue dans un haut argenté scintillant à Londres – Hollywood Life

Crédit d’image : Old Boy’s Club / BACKGRID

Kylie Jenner partage plus qu’un simple prénom avec Kylie Minogue. Le magnat du maquillage de 24 ans portait une tenue inspirée de la chanteuse australienne de 54 ans lors d’un rendez-vous avec Travis Scott, 31 ans, à Londres dimanche soir (7 août). Kylie Jenner s’est dirigée vers la discothèque Tape dans un haut argenté métallisé pailleté avec une capuche. Kylie Minogue portait une tenue similaire, mais en blanc, dans le clip de sa chanson à succès de 2001 “Can’t Get You Outta My Head”.

Kylie Jenner a associé son haut argenté à une paire de jeans en denim mélangé et à des talons à bout ouvert. Les Kardashian star portait un petit sac à main noir à la main. Elle a laissé tomber ses cheveux brun foncé et les a recouverts de la capuche de sa tenue inspirée de Kylie Minogue. Travis, quant à lui, portait un violet Confiture de perles T-shirt, un jean baggy, des baskets blanches et des lunettes de soleil noires. Le couple n’a pas amené sa fille Stormi4 ou leur fils de 6 mois avec eux.

Kylie et Travis ont passé du bon temps ensemble à Londres, où le rappeur a fait la une de deux spectacles à l’O2 Arena ce week-end. Samedi soir (6 août), le couple a profité d’un dîner romantique rien qu’eux deux. Kylie portait une veste en cuir rouge et blanche avec une minijupe en jean déchiré, jumelée avec Travis qui portait également une paire de pantalons cargo amples.

Également pendant le voyage à Londres, Kylie a visité le grand magasin Harrods pour voir Kylie Cosmetics et Kylie Skin exposés. Elle a amené Stormi avec elle et a documenté la journée de shopping maman-fille sur TikTok. À un moment donné, le duo est tombé sur une pièce remplie de vêtements, de jouets et plus encore pour Stormi, qui a apprécié avec impatience sa propre virée shopping.