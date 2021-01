Kylie Jenner continue de réchauffer l’hiver.

le L’incroyable famille Kardashian étoile a pris à Instagram le vendredi 22 janvier avec une photo sensuelle et ensoleillée d’elle et d’un ami de longue date Stassie Karanikolaou, tous deux vêtus de bikinis. Kylie portait un bikini nude à motifs tandis que Stassie portait un minuscule une-pièce vert et bleu. Sous-titrée à juste titre « c’est mon meilleur ami », la photo semble provenir des récentes vacances de Kylie au sud de la frontière.

Comme indiqué précédemment, une source a déclaré à E! Nouvelles Kylie et son équipage se sont rendus à Costa Careyes, au Mexique. Le magnat du maquillage de 23 ans a partagé un certain nombre de clichés de l’escapade «de rêve», notamment un ensemble de trois photos avec la comptine mexicaine, « Sol Solecito Caliéntame un Poquito », qui se traduit en gros par « soleil, petit soleil, réchauffe-moi un peu ».

La grande soeur de Kylie Kendall Jenner a également fait le voyage et a depuis posté ses propres dépêches du paradis.