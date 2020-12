Kylie JennerLe dernier look de nous donne une sérieuse nostalgie des années 90.

le L’incroyable famille Kardashian étoile a pris à Instagram le lundi 21 décembre avec deux clichés sensuels, qui la montraient tous deux en train de poser dans la tendance ultime de la mode de la fin des années 90, début des années 2000: une robe tube sans bretelles et moulante. Le numéro gris sexy était presque la longueur du sol et présentait une fente audacieuse à hauteur de la cuisse.

Toujours en train de bercer ses cheveux roux récemment lancés, Kylie a associé l’agrafe rétro à de gros talons compensés et des accessoires soigneusement sélectionnés, notamment des créoles pendantes, un bracelet à manchette tendance et plus particulièrement des lunettes de soleil Dior vintage surdimensionnées.

Un coup d’œil aux photos impertinentes pourrait permettre de supposer facilement que le magnat des cosmétiques de 23 ans se dirigeait vers une occasion spéciale, mais ce n’était certainement pas le cas.

En fait, selon Kylie elle-même, elle ne partait pas du tout. Stormi WebsterLa mère de la mère a simplement légendé le message, « ambiance du salon ».

Et si ce n’est pas une ambiance 2020, nous ne savons pas ce que c’est.