Kylie Jenner a l’air pêche lors de son voyage au Mexique.

le L’incroyable famille Kardashian La star de télé-réalité a partagé une série de photos sexy d’elle-même en bikini sur son compte Instagram le mardi 19 janvier, donnant aux fans un aperçu de son escapade «de rêve» au sud de la frontière.

Une source a dit à E! Nouvelles Kylie et son équipage se sont récemment rendus au Mexique.

Elle a sous-titré un ensemble de trois Photos avec la comptine mexicaine «Sol Solecito Caliéntame un Poquito», qui se traduit en gros par «soleil, petit soleil, réchauffe-moi un peu».

Deux autres photos étaient simplement légendé, « Dreamy. »

La grande soeur Kendall Jenner l’a rejointe en vacances dans la somptueuse maison sur la côte mexicaine. Le mannequin a partagé des photos des murs blancs de la villa et des vues sur la mer dans son histoire Instagram, ainsi qu’une photo que Kylie a prise d’elle en train de regarder le coucher du soleil.

C’est le deuxième voyage de la sœur Jenner ensemble ces dernières semaines.

Pour fêter la fin de 2020, Kendall, Kylie, Kris Jenner et Corey Gamble se sont rendus dans les montagnes enneigées d’Aspen, au Colorado, où ils ont sonné le Nouvel An en surfant sur les pistes et en faisant un peu de shopping.