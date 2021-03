Kylie Jenner a l’air totalement méconnaissable lors d’une soirée de luxe avec des copains et du vin coûteux

Kylie Jenner a forcé les fans à doubler la prise après qu’elle soit sortie pour une soirée arrosée avec des copains.

Le gourou du maquillage, 23 ans, avait l’air complètement méconnaissable alors qu’elle se dirigeait vers un restaurant chic avec certains de ses amis les plus proches pour fêter l’anniversaire d’un copain.

Et dans le plus pur style Jenner, la soirée était loin d’être discrète – avec du vin cher et un superbe gâteau orné de roses blanches entièrement faites de glaçage.

Kylie a rendu les fans fous après avoir partagé un selfie d’elle-même avant de partir dîner, alors que les fans ont dit à la star qu’elle avait l’air « méconnaissable » et avait un « nouveau visage » pour la sortie.







(Image: BACKGRID)



« PDG de changer de visage », a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté: « Kylie, ça ne te ressemble pas?

La star a partagé des extraits de sa soirée au point chaud du showbiz Giorgio Baldi en Californie, où elle et ses amis se sont livrés à un dîner aux chandelles avec du bon vin et de la cuisine italienne.







(Image: Instagram)



Dans un clip partagé sur son histoire Instagram, la maman d’un enfant a filmé le serveur apporter le délicieux gâteau alors que le gang chantait Joyeux anniversaire à l’amie de longue date de Kylie, Victoria Villarroel.

Victoria était l’assistante de Kylie jusqu’en 2019, mais la paire est restée des amis proches depuis.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



À un moment donné de la soirée, Kylie a partagé un autre clip d’eux tous tintant leurs verres à vin alors qu’ils portaient un toast à la fille d’anniversaire.

Kylie a opté pour un haut blanc moulant qu’elle a associé à un pantalon assorti pour sa sortie.







(Image: BACKGRID)



Elle laissa ses mèches marron foncé couler sur ses épaules alors qu’elle portait un pardessus marron foncé assorti à son masque.

Elle a accessoirisé son look avec une paire de talons chatoyants et un petit sac à main en cuir noir.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033