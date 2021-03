Kylie Jenner a une valeur nette estimée à 900 millions de dollars, mais ce week-end a encouragé ses fans à faire un don sur un compte GoFundMe.

L’entrepreneur de 23 ans a posté sur Instagram Live pour demander des dons pour couvrir les frais médicaux du maquilleur Samuel Rauda après avoir été victime d’un grave accident. Jenner a contribué 5 000 $ à la cause, qui avait initialement un objectif de 10 000 $ qui a été porté à 120 000 $ après la montée en flèche des dons à la suite de son plaidoyer sur les réseaux sociaux.

«Que Dieu veille sur vous et vous protège @makeupbysamuel», a écrit Jenner avec une photo en noir et blanc de Rauda. « Tout le monde prend un moment pour dire une prière pour Sam qui a eu un accident le week-end dernier. Et glissez vers le haut pour rendre visite à sa famille (sic) allez me financer. »

Internet crépitait de rage. Jenner, selon Forbes, était la célébrité la mieux payée de 2020, et de nombreuses personnes ont noté qu’elle aurait facilement pu couvrir elle-même les frais médicaux de Rauda. Les gens l’ont qualifiée de «déconnectée de la réalité» et ont dit qu’ils étaient «gênés pour elle».

Jenner s’est rendue sur Instagram lundi pour se défendre.

« J’ai vu mon maquilleur actuel et ami Ariel poster sur l’accident de Sam et le gofundme de sa famille … cela m’a obligé à visiter son gofundme qui était fixé à 10K. » Jenner a écrit qu’elle « pensait que je publierais sur mes histoires pour avoir plus de conscience si quelqu’un se sentait également obligé de partager ou de faire un don. Je ne sais pas comment tout cela a été si tordu, mais sa famille a contacté Ariel et est très reconnaissante. … «

Jenner n’a pas dirigé ses fans vers une cause, mais vers une personne qu’elle était plus que capable financièrement de soutenir. Le contrecoup soulève la question de savoir si la richesse influence l’altruisme. Les experts disent que la recherche sur la classe sociale et la compassion est mitigée. Mais la récente erreur des médias sociaux de Jenner est une lentille sur la façon dont le statut socio-économique peut avoir un impact sur les expressions d’empathie et de générosité.

« Si vous mettez en place un système de gouvernement et de politique qui valorise l’intérêt personnel et désaccentue la communauté, vous obtiendrez ces comportements chez les membres de statut supérieur de la société », a déclaré Michael Kraus, psychologue social à l’Université de Yale qui se spécialise dans l’étude. des inégalités. « La richesse mène-t-elle toujours à l’égoïsme? Non, mais si l’intérêt personnel vous fait avancer, les personnes qui sont au sommet de la société auront réussi à être égoïstes et auront plus d’influence sur les politiques qui continuent de récompenser ce genre de pratiques. »

Quand tu as moins mais donne plus

Charlotte Clymer, directrice des communications et de la stratégie chez Catholics for Choice, tweeté en réponse à la controverse selon laquelle « Les gens défendent Kylie Jenner en soulignant qu’elle a fait don de 5 000 $ au GoFundMe médical de sa maquilleuse. Sa valeur nette est de 900 millions de dollars. Donc, cela représente 0,000006% de sa valeur nette. Si votre valeur nette était, disons, 100 000 $, ce serait comme donner 56 cents. «

Il a été retweeté 38 000 fois.

Alors que les gens riches peuvent donner plus d’argent à des œuvres de bienfaisance dans l’ensemble parce qu’ils sont en mesure d’être plus généreux, certaines recherches montrent que les personnes des classes inférieures donnent en fait des proportions plus élevées de leur argent à des œuvres de bienfaisance.

Une étude de 2010 co-écrite par Kraus a révélé que les personnes de statut socio-économique inférieur – celles avec moins de ressources et dont on pourrait s’attendre à ce qu’elles accordent la priorité à l’intérêt personnel – se sont révélées plus généreuses, charitables, confiantes et utiles par rapport aux personnes plus riches. Les auteurs ont noté que «les personnes de la classe inférieure ont agi de manière plus prosociale en raison d’un plus grand engagement envers les valeurs égalitaires et les sentiments de compassion».

Certains psychologues suggèrent que les personnes avec moins de moyens peuvent présenter ces comportements parce que leur survie dépend du lien social.

Dacher Keltner, professeur de psychologie à l’Université de Californie à Berkeley et directeur du Greater Good Science Center, a déclaré dans le magazine du centre en 2015 que: « Lorsque vous manquez de soutien institutionnel, lorsque vous faites face à des menaces dans la vie, la seule façon survivre à votre environnement, c’est entrer en contact avec d’autres personnes. Vous vous adressez davantage aux autres. Vous créez des liens sociaux solides. Vous avez besoin d’eux et ils ont besoin de vous. Lorsque vous êtes plus pauvre, vous aidez quelqu’un à se rendre au travail si sa voiture est tombé en panne ou s’occupe de leur enfant pendant qu’ils courent au magasin – et ils font de même pour vous. «

Les personnes plus riches ne sont pas confrontées à ces types spécifiques de menaces pour leur bien-être, a-t-il déclaré. Il a également déclaré que parce que les États-Unis sont séparés par classe, les personnes riches n’interagissent pas aussi fréquemment avec les personnes des classes inférieures, ce qui peut avoir un impact sur leur capacité à voir le monde tel qu’il est réellement.

Quand la classe sociale influe sur la façon dont vous réagissez à la souffrance

Ce n’est pas la première fois que Jenner est accusé d’être déconnecté. Jenner a été critiquée en 2019 pour avoir organisé une fête d’anniversaire sur le thème « Handmaid’s Tale » pour son amie. Les fans ont accusé Jenner d’avoir transformé une émission qui dépeint le viol et l’oppression en un sujet de rire, qualifiant le parti de «sourd» et de «dérangeant».

En 2011, la psychologue sociale Jennifer Stellar a mené une étude qui a révélé que la classe sociale peut influencer les réponses à la souffrance. Dans une partie de son étude, Stellar a relié les participants à des moniteurs de fréquence cardiaque pour mesurer les réactions physiques à une publicité pour l’hôpital St. Jude de familles aux prises avec un enfant atteint de cancer. Les corps des volontaires de la classe inférieure ont eu une réponse plus compatissante à la vidéo, qu’elle a mesurée par la décélération de la fréquence cardiaque.

«Ce n’est pas que les classes supérieures aient le cœur froid», a déclaré Stellar lors de la publication de l’étude. «Ils ne sont peut-être pas aussi habiles à reconnaître les indices et les signaux de la souffrance, car ils n’ont pas eu à faire face à autant d’obstacles dans leur vie.

Une étude a montré que les personnes les plus habilitées sont celles qui ont connu un «privilège durable» – celles qui ont grandi dans des foyers riches et restent riches à l’âge adulte.

Il y a beaucoup de gens riches qui se comportent généreusement. Plus d’une douzaine de milliardaires, dont Bill Gates et Warren Buffet, se sont engagés à céder plus de la moitié de leur richesse à des œuvres caritatives. Kraus a déclaré qu’il attribuait la variabilité de la générosité à la personnalité.

«J’imagine que les gens riches restent aussi connectés aux autres qu’ils le souhaitent», a-t-il déclaré.