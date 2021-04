Share on Twitter

KYLIE Jenner a failli sortir de son haut alors qu’elle posait sur son jet privé de 72 millions de dollars.

La dernière séance photo de la jeune femme de 23 ans survient après qu’elle a montré son pantalon de jogging à 4000 $.

Kylie a failli sortir de sa chemise dans une nouvelle série de photos

Elle a posé sur son jet privé de 72 millions de dollars

La star de télé-réalité abasourdie dans une tenue toute blanche

le L’incroyable famille Kardashian La star s’est rendue mardi sur Instagram pour partager une série de clichés d’elle posant sur une chaise rembourrée à l’intérieur du jet privé, qu’elle avait précédemment acheté pour 72,8 millions de dollars en août pour fêter son anniversaire.

Sur la première photo, Kylie croisa les jambes alors qu’elle portait un pantalon blanc scintillant, des talons assortis et un blazer blanc.

Elle s’assit et tourna son corps vers la caméra sur la photo suivante alors qu’elle montrait son décolleté qui sortait presque de son haut serré.

La photo finale montrait Kylie penchée en arrière sur le siège alors qu’elle posait un pied sur le coussin et l’autre était posé sur le sol.

La personnalité de la télévision a sous-titré le Publier: « C’est business baby. »

Kylie a récemment posé dans un pantalon de jogging de 4000 $

Elle portait la tenue élégante à la fête d'anniversaire de True

Les photos inspirées des affaires de Kylie ont été publiées peu de temps après étourdi dans un pantalon de jogging de 4000 $ à la troisième fête d’anniversaire de la fille de Khloe Kardashian, True, lundi.

Alors qu’elle a été critiquée dans le passé pour «faire étalage de sa richesse», cela n’a pas empêché Kylie de montrer ses joggeurs en cuir Bottega Veneta à 3980 $.

Kylie a acheté le jet privé en août

Elle est connue pour afficher ses vêtements et son corps impressionnant en ligne

Kylie – qui vaut 900 millions de dollars, selon Forbes – a complété le look avec un crop top noir Jaquemus de 225 $.

Elle a assisté à True’s somptueuse troisième fête d’anniversaire sur le thème de la princesse avec sa fille Stormi, âgée de trois ans.

Le fondateur de Kylie Cosmetics a traîné sa fille loin du château gonflable géant pour qu’ils puissent avoir une jolie séance photo au bord de la piscine.

Kylie laisse Khloe, 36 ans, lancez-lui la bash extravagante 12 millions de dollars composé de Hidden Hills.

La star de télé-réalité est la mère de Stormi, trois ans





Le E! Star s’habille souvent avec des vêtements de marque, cependant, son goût cher a suscité le plus d’indignation en mai dernier lorsqu’elle portait une tenue de 60 000 $ au milieu du verrouillage.

Le magnat de la beauté portait une paire de pantalons Chrome Hearts à 15000 $, un haut de bikini à 430 $ et des boucles d’oreilles Harry Kotlar en or blanc 18 carats au prix de 50570 $.

Les adeptes de Kylie sur les réseaux sociaux ont alors déclaré qu’elle devrait donner de l’argent à des organismes de bienfaisance en cas de pandémie.

L’un d’eux a écrit: «Dépenser 15 000 $ pour une paire de jeans ne rend personne plus intelligent, beau ou généreux – donnez de l’argent à des œuvres caritatives – il est plus important de donner et d’aider les autres!»

Un autre a fait rage: «Avez-vous vu le désordre dans les rues de Los Angeles et de San Fransisco? Boucles d’oreilles à 50 000 dollars, jeans à 15 000 dollars et soutien-gorge à 250 dollars? Votre richesse est obscène.

Kylie a été critiquée pour avoir affiché ses vêtements chers en ligne