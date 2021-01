Kylie Jenner est connue pour bercer toutes les couleurs et tous les styles de cheveux sous le soleil.

Mais la star de L’incroyable famille Kardashian, 23 ans, semble avoir abandonné le colorant pour sa couleur naturelle si sa dernière mise à jour Instagram est quelque chose à faire.

La magnat du maquillage, qui a récemment arboré une coiffure rouge ardente, est revenue à ses mèches brunes – et ses fans ne peuvent pas se lasser de son look naturel.

Se rendant sur Instagram dimanche, Kylie s’est filmée en train de se synchroniser sur une chanson alors qu’elle était garée dans l’une de ses nombreuses voitures flashy.

La fière maman d’un enfant arborait ses mèches de chocolat noir emblématiques alors qu’elle posait dans la superbe vidéo.

Kylie a abandonné les paillettes et le glamour pour un look plus habillé en enfilant un sweat-shirt gris surdimensionné et en laissant sa beauté naturelle transparaître en portant un maquillage minimal.







(Image: Instagram)



Les fans ont afflué sur Twitter après avoir jeté les yeux sur l’offre la plus récente de la star de télé-réalité, beaucoup la qualifiant de « beauté naturelle ».

«Les cheveux noirs de Kylie lui vont tellement. Elle est d’une beauté naturelle », a déclaré un admirateur.

«Aimer à nouveau ses cheveux noirs», s’exclama un autre.







(Image: Instagram)







(Image: kyliejenner / Instagram)



Tandis qu’un troisième a tweeté: «J’espère qu’elle garde ses cheveux noirs parce que wow!»

La transformation des cheveux de Kylie survient après que la superstar des médias sociaux ait subi des réactions négatives après avoir abandonné certains des plus grands noms du showbiz sur Instagram.

Bien qu’elle soit l’une des célébrités les plus suivies sur le site, Kylie ne suit désormais elle-même que 28 comptes.







(Image: Instagram)



Dans une frénésie, Kylie a retiré de sa chronologie des noms tels que Sofia Richie, Fai Khadra, Rosalía, Harry Hudson, Ariel Tejada, Victoria Villarroel et Yris Palmer.

Une grande partie de sa liste restante est composée des comptes individuels du clan Kardashian-Jenner, y compris la sœur Kendall, le papa Caitlyn et la maman Kris.

Pendant ce temps, le nombre d’abonnés de Kylie s’élève à 208 millions, ce qui la classe comme le cinquième compte le plus suivi de 2020.