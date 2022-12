Kylie et Kendall Jenner se sont moqués de la découverte des sacs à bandoulière des sœurs dans un magasin discount alors que les critiques blâment maman Kris

KYLIE et Kendall Jenner sont devenues la cible de la plaisanterie avec les fans après que les sacs à bandoulière des sœurs ont été repérés dans un magasin discount.

Les fans blâment maintenant la mère des stars, Kris, pour la chute de la marque.

INSTAGRAM/kendallandkylie

Kylie et Kendall Jenner ont été moquées par les fans après que leurs produits ont été repérés dans un magasin discount[/caption]

Reddit/u/DueLevel4565

Les sacs à bandoulière des sœurs sont maintenant en vente chez Five Below[/caption]

Les blagues ont commencé après qu’un adepte de Kardashian ait partagé une photo des sacs à bandoulière de Kylie et Kendall au magasin Five Below.

Le cliché surprenant a conduit de nombreux fans à se rendre dans la section des commentaires pour partager leurs réactions sévères.

“Ce n’est même plus Kendall et Kylie… Kris va tout raconter, même une ancienne version de ses enfants dans un magasin à un dollar”, a déclaré un critique.

“Cela rend Kylie Cosmetics et l’entreprise de couture de Kendall moins chères… Triste.”

Un autre a ajouté: “Je me souviens quand leurs vêtements étaient chez PacSun et pas bon marché du tout… En fait, je possède toujours une barboteuse d’eux que j’aime… c’est triste et pas cher cependant.”

“J’ai vu certaines de leurs affaires dans mon arbre à dollars local”, a déclaré un utilisateur tandis qu’un autre intervenait : “Comment y a-t-il encore autant de stock qui flotte ?”

La marque Kendall + Kylie a été lancée par les célèbres frères et sœurs en 2012 lorsque le couple s’est associé au détaillant de vêtements PacSun.

Ce n’est pas la première fois que Kendall, 27 ans, et Kylie, 25 ans, se moquent de la découverte de leurs produits dans des endroits inattendus.

En septembre, un autre fan a repéré des jeans de la marque Kendall + Kylie suspendus à un rack dans un grand magasin TJ Maxx.

Le cliché montrait le prix réduit de 19,99 $ et une photo promotionnelle obsolète de Kylie et Kendall sur l’étiquette.

“Ils doivent mettre à jour leurs nouveaux visages sur ces balises”, a réagi une personne à l’époque sur un fil en ligne.

Un autre a dit: “Ouais, ce sont des visages tellement 2017/2018”, comme l’un a répondu, “Qu’est-ce qui se passe avec cette photo!”

S’OCCUPER DES AFFAIRES

Pendant ce temps, Kylie et Kendall sont passés à d’autres projets, avec plus ou moins de succès.

Maman de deux enfants, Kylie fait désormais la promotion de sa marque de cosmétiques ainsi que de sa marque pour bébés, la première faisant diverses collaborations.

Cependant, sa ligne de maillots de bain a fait l’objet de nombreuses plaintes et a été qualifiée de “bon marché”, ce qui a même apparemment conduit à une pause de la marque.

Le mois dernier, le US Sun a révélé en exclusivité que la star de Hulu était sur le point de relancer sa ligne Kylie Swim.

Sur le site, certains des styles aux couleurs vives sont toujours disponibles, allant de 40 $ à 60 $.

Quant à Kendall, elle est passée à sa marque de tequila, 818.

QUI EST VOTRE FAVORI ?

Les fans ont également accusé Kris d’avoir une fille préférée, et plus tôt cette année, cela a été révélé lorsque la mère de six enfants était accrochée à un détecteur de mensonges.

L’aveu a eu lieu lors de l’apparition de Kris et Kylie dans The Late Late Show avec James Corden.

“J’allais poser cette question de toute façon… Suis-je ton enfant préféré ?” Kylie a demandé à sa mère à l’époque lors de leur apparition.

“Oui”, a rapidement répondu Kris, alors que le moniteur confirmait que la réponse était “vraie”, à la stupéfaction du public.

“Je ne peux pas rentrer à la maison”, a ajouté Kris alors que Kylie répondait qu'”elle le savait déjà”.

Cependant, Kris a admis lors d’une précédente interview avec Access Hollywood que Khloe avait son cœur.

« … Je pense qu’aujourd’hui pourrait être Khloe. Oui, Khloé. Parce qu’elle est chez moi en ce moment en train de nettoyer ma salle de bain.

L’homme de 67 ans a expliqué: «Elle n’arrête pas de m’appeler, pourquoi avez-vous cette camelote? Je l’ai dit, jetez-le.

“Elle a dû aller utiliser ma salle de bain ou quelque chose comme ça, mais elle a fini par réorganiser le tout parce que c’est ce que nous faisons.”

Instagram

Les fans ont blâmé la mère de Kylie et Kendall, Kris Jenner, pour la chute des produits[/caption]

Reddit

Auparavant, un adepte avait repéré Kendall + Kylie Jeans dans un autre magasin discount[/caption]

Instagram/caca

Kris a précédemment révélé qui est sa fille préférée, et c’était Kylie[/caption]