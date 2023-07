Kylian Mbappe vu faire la fête avec Tom Brady, Leonardo DiCaprio et d’autres célébrités mondiales

La star du football français Kylian Mbappe a récemment été aperçue avec certaines des plus grandes célébrités mondiales. Le 4 juillet, Mbappe a été vu lors d’une soirée sur le thème des blancs, organisée par le célèbre homme d’affaires américain Michael Rubin dans son manoir de 50 millions de dollars à Bridgehampton. Rubin est le PDG du premier fournisseur mondial d’articles de sport sous licence, Fanatics. La fête a été organisée pour célébrer le 247e jour de l’indépendance américaine. Le rassemblement bourdonnait de personnalités populaires comme Leonardo DiCaprio, Beyonce, Justin Bieber, Jennifer Lopez, Jay-Z, Ben Affleck et Kendall Jenner. Plus de 350 célébrités auraient assisté à la fête.

Kylian Mbappe a décidé d’avoir une extravagance avant la saison prochaine. L’hôte a décidé d’accueillir le vainqueur de la Coupe du monde à bord. La star du football américain et septuple champion du Super Bowl, Tom Brady, a également pris une photo avec la superstar française. Mbappe a eu une photo avec le meilleur joueur de basket-ball James Harden et le joueur des 76ers de Philadelphie Joel Embiid.

Kylian Mbappe a récemment annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat actuel avec son équipe du Paris Saint-Germain (PSG). On pense que la décision choquante de Mbappe est le résultat de multiples échecs pour remporter le titre très convoité de la Ligue des champions. Le PSG le plus proche du célèbre trophée européen a été lors de la finale de l’UCL 2020, où il a perdu 1-0 contre un solide Bayern Munich. Mbappe, cependant, a continué à poursuivre sa brillante course en marquant 212 buts en 260 matchs pour les géants français.

Un musicien et DJ espagnol nommé Mariio a récemment commenté la publication Instagram de Kylian Mbappe avec Jay-Z en disant : « Corazon blanco ? BIENVENUE À MADRID ». Le président du Real Madrid, Florentino Perez, s’était déjà adressé aux fans en déclarant que le club espagnol ne poursuivait pas Mbappe pour le moment, car ils ont récemment conclu la signature de la sensation anglaise Jude Bellingham de Dortmund pour 103 millions d’euros.

🚨 Florentino Pérez confirme la fiche de Joselu Mato y dice que no habrá más incorporaciones en este verano. ¿Os creeis sus palabras? 👀👇🏼 pic.twitter.com/c14wRKAk4M — SrNaninho (@SrNaninho) 18 juin 2023

Depuis son transfert raté au Real Madrid, Kylian Mbappe est étroitement lié aux Los Blancos. Liverpool serait également en pourparlers avec Mbappe pour signer l’attaquant du PSG. L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, aurait exprimé son désir d’être amené en Premier League dans le cadre des Reds. Cependant, aucune conclusion concrète n’a été tirée concernant le transfert du joueur français.