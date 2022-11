Kylian Mbappe trouve le filet lors de la victoire 5-0 du PSG sur Auxerre avant la Coupe du monde

Kylian Mbappe a marqué et s’en est sorti indemne avec les autres stars du Paris Saint-Germain Lionel Messi et Neymar lors de leur dernier match avant la Coupe du monde, une défaite 5-0 en Ligue 1 contre Auxerre dimanche.

La nouvelle a été moins bonne pour les espoirs du Maroc en Coupe du monde puisque l’attaquant marseillais Amine Harit a été enlevé après s’être blessé au genou lors de la victoire 3-2 de son équipe contre Monaco dans la soirée lors du dernier match de Ligue 1 avant la pause.

L’entraîneur du PSG Christophe Galtier a choisi de ne pas reposer le trio offensif face aux Bourguignons alors que les champions de France cherchaient à étendre leur avance en tête du classement avant la pause du tournoi au Qatar.

Lire aussi | Je n’ai aucun respect pour Erik Ten Hag; Se sentir trahi par Manchester United : Cristiano Ronaldo

“Aucun de mes joueurs ne m’avait envoyé un signal de peur”, a déclaré Galtier.

“Mon obsession était que mon équipe puisse s’exprimer le plus librement possible sans la psychose d’une blessure.

« Les joueurs ont répondu présents, ont été sérieux, concentrés.

“Cela aurait été une grande tristesse pour moi si l’un de mes joueurs était blessé avant la Coupe du monde et j’ai rapidement fait les changements pour épargner chacun d’eux.”

Mbappe a marqué le premier but après 11 minutes à Paris pour son 12e but en championnat cette saison après un bon travail de Messi et de deux autres joueurs liés à la Coupe du monde, le marocain Achraf Hakimi et le portugais Nuno Mendes.

L’Espagnol Carlos Soler a hoché la tête dans le deuxième après 51 minutes, puis a préparé Hakimi pour le troisième six minutes plus tard. Deux joueurs qui n’iront pas au Qatar, Renato Sanches et Hugo Ekitike sont sortis du banc et ont ajouté des buts dans les dix dernières minutes.

Les Parisiens ont devancé de cinq points Lens, qui s’est imposé 2-1 à domicile contre Clermont samedi, avec Rennes à cinq points de plus en troisième position.

Galtier a ajouté : « Nous sommes premiers et invaincus, nous avons travaillé sur différents systèmes et il nous a fallu du temps pour trouver la meilleure solution afin que mon fantastique trio puisse s’exprimer et trouver le meilleur équilibre.

« Il y a encore beaucoup de métiers. Le seul petit regret que j’ai, c’est de ne pas avoir battu Benfica en Ligue des champions.

Le PSG a fait match nul deux fois avec le Benfica dans son groupe de Ligue des champions et s’est qualifié deuxième derrière le club portugais.

Pour son ultime match avant la Coupe du monde, le trio MNM — Messi, Neymar, Mbappé — n’a pas vraiment brillé dans un match disputé sans grande intensité.

Cela n’a pas empêché les champions de faire une démonstration de leurs prouesses de buteur avant une pause jusqu’à leur prochain match de Ligue 1 le 28 décembre contre Strasbourg.

Le premier but de Mbappé, suite à un beau centre de Messi relayé par Mendes, semble anesthésier les attaquants parisiens.

Lire aussi | “Il a terminé sa carrière, je joue toujours à haut niveau”: Cristiano Ronaldo riposte à Wayne Rooney

– Retour de Kimpembe –

Messi a touché le poteau après 66 minutes, Neymar s’est effondré au moindre contact et a joué au ralenti, loin de la flamboyance de sa première partie de saison.

“Je ne sais pas si mes joueurs avaient peur de blesser les Parisiens avant la Coupe du monde”, a déclaré l’entraîneur d’Auxerre Christophe Pelissier.

“Sur les cinq buts que nous leur avons donnés, trois étaient nos erreurs.”

Galtier a donné du temps de jeu au défenseur français Presnel Kimpembe, qui est entré en jeu pour le dernier quart d’heure après avoir passé un mois à l’écart avec une blessure au tendon d’Achille.

A Monaco, Harit a été emporté sur une civière après s’être blessé au genou à la 58e minute.

“D’après ce que nous savons, c’est une très grosse blessure”, a déclaré l’entraîneur marseillais, Igor Tudor. « Il s’est blessé juste avant la Coupe du monde, on en a parlé toute la semaine. Je suis très triste”.

Le remplaçant de Harit, le vétéran Dimitri Payet, a joué un rôle crucial alors que Marseille était mené 2-1. Le défenseur bosniaque Saed Kolasinac a marqué de la tête le coup franc de Payet après huit minutes de jeu dans le temps additionnel.



Cette victoire propulse Marseille à la quatrième place tandis que Monaco reste sixième, un point devant Lille qui a battu Angers 1-0.

Également en bas, Brest a battu Troyes 2-1 tandis que Nantes est revenu de deux buts pour un match nul 2-2 à domicile contre Ajaccio.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici