Kylian Mbappe sur les comparaisons avec « Eternals », minimise la rivalité avec Haaland

Kylian Mbappe a minimisé sa rivalité avec l’attaquant de Manchester City Erling Haaland lorsqu’on lui a demandé si leur combat pouvait dominer le monde du football comme la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Messi et Ronaldo partagent 12 titres Ballon d’Or entre eux et ont dominé le sport comme peu d’autres avant eux, cependant, Mbappe estime que les deux « éternels » ont redéfini une époque, et aucun autre joueur ne peut imiter une confrontation similaire.

Mbappe a également déclaré qu’il était « chanceux » de jouer contre Cristiano et aux côtés de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Le vainqueur argentin de la coupe du monde a récemment quitté le PSG après l’expiration de son contrat et devrait rejoindre l’Inter Miami en tant qu’agent libre.

Mbappe lui-même a informé le PSG qu’il ne déclencherait pas la clause de prolongation de son propre contrat au-delà de 2024, ajoutant encore de l’huile sur le feu concernant ses liens avec le Real Madrid.

L’attaquant français s’est entretenu avec le média italien La Gazzetta dello Sport et lorsqu’il a été interrogé sur sa rivalité potentielle avec Haaland en tant que prochaine bataille Ronaldo-Messi, il n’a pas tardé à dire que toutes les quelques années, il y a une rivalité entre deux joueurs, mais pour la maintenir pendant tant que Messi et Ronaldo le feraient, ce serait difficile.

« Les choses doivent être lues différemment. Cela arrive peut-être tous les cinquante ans ou plus d’avoir deux joueurs comme Messi et Ronaldo à de tels niveaux pendant si longtemps. Nous avons vécu une époque exceptionnelle et j’espère que les fans en ont profité », a déclaré Mbappe.

Kylian a ajouté : « J’ai eu la chance de jouer contre Cristiano, puis contre et avec Leo : ils sont vraiment spéciaux. J’ai beaucoup appris d’eux, notamment avec Messi au cours de ces deux saisons. Ils ont écrit l’histoire du football : ils sont éternels. »

Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 a récemment envoyé une lettre officielle au PSG indiquant qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat actuel au-delà de 2024, ce qui signifie qu’il deviendrait agent libre l’été prochain.

Le PSG serait furieux de cette décision et aurait donné au Français deux choix: soit prolonger son contrat maintenant, soit partir, ils ne laisseront pas Mbappe partir en transfert gratuit.