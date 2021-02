Kylian Mbappe sur la cible deux fois alors que le PSG bat Dijon 4-0

Kylian Mbappe a marqué deux fois pour porter son total à 18 buts en Ligue 1 cette saison alors que le Paris Saint-Germain a remporté une victoire 4-0 au club inférieur de Dijon samedi pour maintenir la pression sur les leaders lillois dans la course au titre.

Moise Kean et Danilo Pereira ont également marqué pour l’équipe de Mauricio Pochettino, qui a rebondi après une défaite 2-0 à domicile contre Monaco le week-end dernier et est remontée à la deuxième place du tableau, un point derrière Lille.

Les dirigeants jouent dimanche à domicile à Strasbourg, alors que Lyon a deux points de retard sur le club de la capitale mais peut les devancer à nouveau avec une victoire à Marseille, également dimanche.

Monaco, quatrième, est à six points de la première place, mais peut prolonger son invaincu à 12 matchs face à Brest dans la principauté.

L’ancien attaquant monégasque Mbappe avait été gardé silencieux par son ancien club le week-end dernier mais il est revenu parmi les buts contre l’équipe inférieure de la division, qui a maintenant perdu ses sept derniers matchs.

Mbappe avait marqué deux fois lorsque le PSG avait battu Dijon 4-0 à domicile en octobre et répété l’exploit ici pour marquer 23 buts pour la saison toutes compétitions confondues.

La victoire a été obtenue en l’absence continue de Neymar, le joueur le plus cher du monde ayant raté un quatrième match consécutif en raison d’une blessure à l’aine.

Il est revenu à l’entraînement individuel mais, ayant déjà raté le match aller, il reste un doute pour le match retour des 16 derniers matchs de la Ligue des champions à domicile contre Barcelone le 10 mars.

Angel Di Maria, Marco Verratti, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Alessandro Florenzi étaient également portés disparus au stade Gaston-Gerard, ainsi que Juan Bernat, victime d’une blessure à long terme.

Kean marque à nouveau

L’attaquant d’Everton en prêt, Kean, a gardé sa place et il a ouvert le score en six minutes, prenant une touche et poussant le ballon à bout portant après avoir été mis en place par Abdou Diallo.

Kean, qui était également sur la cible à deux reprises lors de la dernière rencontre des équipes, a désormais marqué 15 fois pour le PSG, qui pourrait bien être convaincu de faire passer son prêt à un transfert permanent à la fin de la saison.

Mbappe a porté le score à 2-0 à la 32e minute, convertissant un penalty accordé pour un handball par Bersant Celina.

Julian Draxler a ensuite eu un autre but refusé pour hors-jeu, mais Mbappe a marqué à nouveau six minutes après le début de la seconde période, balayant un tir bas pour la première fois dans le coin d’une passe de Rafinha pour terminer un mouvement fluide.

Danilo, prêté par Porto, a conclu la victoire tardivement alors qu’il se dirigeait dans le coin de Draxler pour son premier but dans le football français, avant d’être remplacé par le milieu de terrain de 17 ans Edouard Michut qui faisait ses débuts en senior.

Dijon est à huit points de retard et à neuf points de la sécurité absolue.

L’autre match de samedi a vu Metz s’imposer 2-1 à Bordeaux grâce à un but dans le temps d’arrêt de l’international capverdien Vagner Dias Goncalves.

Metz est désormais cinquième, une position qui lui permet de se qualifier pour la première UEFA Europa Conference League la saison prochaine.

Ailleurs en France, Marseille a annoncé vendredi la nomination de l’Argentin Jorge Sampaoli, 60 ans, comme nouvel entraîneur sur un accord jusqu’en 2023.

Il est le successeur permanent d’Andre Villas-Boas limogé et arrive après un an à la tête du côté brésilien de l’Atletico Mineiro.

Sampaoli, qui a entraîné l’Argentine lors de la Coupe du monde 2018, ne sera cependant pas sur le banc pour le match de dimanche contre Lyon.