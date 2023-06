Kylian Mbappe s’en prend à la France pour le traitement de Lionel Messi

La star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a critiqué la France pour son traitement envers Lionel Messi au cours de ses deux saisons en Ligue 1.

Messi a rejoint les champions de France en 2021 sur un transfert gratuit de Barcelone et malgré sa victoire en championnat à deux reprises, l’attaquant a eu du mal à s’adapter à la vie au PSG.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le joueur de 35 ans a été hué et moqué par les fans du PSG après leur sortie de la Ligue des champions au cours des dernières saisons.

Messi a choisi de ne pas prolonger son contrat avec le PSG à la fin de la saison et devrait rejoindre l’Inter Miami de la Major League Soccer. Mbappe a défendu son ancien coéquipier en club et a déclaré qu’il méritait plus de respect en France.

DATES DE DÉBUT 2023-24 Bouclier communautaire FA 6 août La Premier League commence 12 août La Liga commence 12 août La Ligue 1 commence 12 août Super Coupe de l’UEFA 16 août La Bundesliga commence 18 août La Serie A commence 19 août Tirage au sort de la phase de groupes de l’UCL 31 août La fenêtre de transfert se ferme 1er septembre La phase de groupes de l’UCL commence 19 septembre

« Nous parlons potentiellement du meilleur joueur de l’histoire du football », a déclaré Mbappe à une publication italienne. Gazzetta dello Sport. « Ce n’est jamais une bonne nouvelle quand quelqu’un comme Messi part.

« Personnellement, je n’ai pas vraiment compris pourquoi tant de gens étaient soulagés qu’il parte. Nous parlons de Messi, il devrait être respecté – mais au lieu de cela, il n’a pas obtenu le respect qu’il méritait en France. C’est dommage. , mais c’est comme ça que ça s’est passé. Il faudra le remplacer au mieux. »

Mbappe a également ajouté qu’il n’avait jamais demandé au PSG de lui permettre de déménager au Real Madrid cet été, confirmant qu’il était heureux de jouer dans la capitale française la saison prochaine mais qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le club.

Mbappe a fait sensation lorsqu’il a envoyé une lettre au club indiquant qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son contrat avec le PSG, qui expire en 2024 s’il n’active pas la clause qui prolongera son contrat de 12 mois supplémentaires.

Le PSG risque de perdre Mbappe gratuitement en juin 2024. Il sera également libre de signer un pré-contrat avec un nouveau club à partir de janvier s’il décide de voir l’année restante de son contrat au PSG.

– Lowe: Comment Barcelone a raté l’occasion de signer Messi deux fois

« Je n’ai demandé ni à être vendu ni à aller au Real Madrid », a déclaré Mbappe. « Je viens de confirmer que je ne veux pas activer l’année supplémentaire prévue dans le contrat. Nous n’avons jamais parlé d’un renouvellement avec le PSG, mais je suis content de rester ici la saison prochaine. »

ESPN a rapporté mercredi que Madrid était prêt à soumissionner pour Mbappe cet été et que le joueur souhaitait passer aux géants de la Liga. Des sources ont ajouté que le PSG serait prêt à écouter des offres d’environ 150 millions d’euros (161,5 millions de dollars) pour le capitaine français.

Madrid a courtisé Mbappe dans le passé mais n’a pas réussi à décrocher le joueur de 24 ans, qui a signé une prolongation de contrat avec le PSG en mai de l’année dernière.

Cependant, le club espagnol reconstruit son équipe après avoir perdu le vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema, et pourrait se tourner vers Mbappe qui a terminé meilleur buteur de Ligue 1 au cours des cinq dernières saisons.

Les informations de Reuters ont été incluses dans ce rapport.