Kylian Mbappe se prépare pour guider la France, championne en titre, dans les 16 derniers avec une victoire sur le Danemark

Kylian Mbappe a marqué deux fois, dont un vainqueur tardif, alors que la France, tenante du titre, a battu le Danemark 2-1 samedi pour devenir la première équipe à atteindre les 16 derniers de la Coupe du monde.

Une équipe française puissante savait qu’une deuxième victoire en autant de matches du Groupe D les mènerait à la phase à élimination directe et ils valaient bien l’avance que Mbappe leur a donnée lorsqu’il a ouvert le score au stade 974 juste après l’heure de jeu.

Cependant, Andreas Christensen a rapidement égalisé pour les Danois et Les Bleus ont eu besoin de Mbappe pour livrer à nouveau à la 86e minute alors qu’il tournait le centre d’Antoine Griezmann pour percer la résistance danoise une fois pour toutes.

Après avoir marqué quatre buts lors de la campagne victorieuse de la France en 2018 et un contre l’Australie, Mbappe compte désormais sept buts en neuf matches de Coupe du monde.

L’équipe de Didier Deschamps a maintenant le luxe d’aborder son dernier match de groupe contre la Tunisie en sachant qu’un match nul leur garantira la première place, et même une défaite ne les empêchera peut-être pas de terminer premiers.

Après avoir battu l’Australie 4-1 lors de son match d’ouverture au Qatar, la France a été plus gaspilleuse devant le but à cette occasion, mais au moins elle n’a pas décollé contre des adversaires qui lui ont causé des problèmes auparavant.

Ils étaient champions en titre lorsqu’une défaite contre les Danois les a éliminés de la Coupe du monde 2002, tandis que les équipes ont disputé le seul match nul et vierge en 2018.

Plus récemment, l’équipe de Kasper Hjulmand a battu la France à domicile et à l’extérieur dans la Ligue des Nations de cette année, et il semble que Deschamps ait tiré les leçons de ces deux rencontres.

Si la France n’était que l’ombre d’elle-même à Copenhague en septembre, elle était bien meilleure dans ce match, disputé dans un stade éphémère fait de conteneurs maritimes sur le front de mer de Doha.

Deschamps a changé trois de ses quatre arrières, avec Theo Hernandez à l’arrière gauche à la place de son frère aîné blessé Lucas et Raphael Varane pour son premier match en plus d’un mois.

– Rythme et puissance –

Mais l’attaque française n’a pas été touchée par le match contre l’Australie.

Si Olivier Giroud a fait la une des journaux alors, ici Ousmane Dembele était électrique par moments à droite, Griezmann a excellé dans un rôle de milieu de terrain avancé, et Mbappe a fait la différence.

Le rythme, la puissance et les passes de la France étaient trop tranchants pour les demi-finalistes de l’Euro 2020 qui ont eu la chance d’être à niveau à la mi-temps.

Il y a eu quelques appels français pour un carton rouge à la 19e minute lorsque Mbappe a fait irruption sur un beau ballon enfilé par Griezmann pour être abattu par Christensen, mais le défenseur danois s’est échappé avec un jaune.

Les meilleures chances des titulaires en première mi-temps sont venues des têtes de Varane et Adrien Rabiot, mais lorsque Mbappe s’est détourné de Joachim Andersen juste avant l’heure de jeu et a accéléré, c’était le signe qu’un but arrivait.

Son tir a été repoussé par Kasper Schmeichel, et Griezmann a ensuite gâché une belle occasion peu de temps après, mais à la 61e minute, Mbappe a marqué.

La superstar du Paris Saint-Germain s’est brillamment associée à Hernandez sur la gauche et a rencontré la réduction de son coéquipier avec un tir qui a battu Schmeichel grâce à une déviation de Christensen.

Le Danemark avait offert peu mais soudainement ils étaient à égalité au milieu de la seconde période alors qu’Andersen hochait la tête dans un corner et que son coéquipier Christensen rentrait chez lui.

Hugo Lloris a ensuite été contraint à un arrêt clé pour empêcher Jesper Lindstrom et Martin Braithwaite a frôlé un poteau alors que le Danemark menaçait de renverser complètement le match.

Cela aurait été extrêmement dur pour la France, même si elle ne pouvait vraiment s’en prendre qu’à elle-même de ne pas avoir exploité davantage ses chances.

Mais Mbappe ne devait pas être démenti car il a volé devant Rasmus Kristensen au second poteau avec quatre minutes à faire pour rencontrer le centre de Griezmann avec sa cuisse pour son 31e but international.

