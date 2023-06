Kylian Mbappé répond aux questions sur l’avenir du PSG

Kylian Mbappé a déclaré que le président français Emmanuel Macron n’avait aucune influence sur ses choix de carrière alors que l’attaquant du Paris Saint-Germain a perdu son sang-froid jeudi lorsqu’il a été interrogé sur son avenir avec les champions de Ligue 1.

Mbappé a envoyé une lettre au PSG indiquant qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son contrat, qui expire en 2024, mais il a précisé plus tard qu’il n’avait pas demandé au club français de lui permettre de rejoindre le géant espagnol du Real Madrid.

Lorsque Mbappé était lié à un départ du PSG en 2021, Macron l’avait exhorté à rester au PSG et à continuer à jouer dans l’élite française.

Les médias français ont rapporté plus tôt cette semaine que Macron avait déclaré qu’il ferait pression pour que Mbappé reste, mais le joueur de 24 ans a simplement réitéré sa position selon laquelle son plan était de rester avec le PSG la saison prochaine.

« Quelle influence a le président ? Sur ma carrière aujourd’hui, en 2023, aucune. Il veut que je reste à Paris, mon objectif est de rester. Nous sommes sur la même longueur d’onde », a déclaré Mbappé aux journalistes avant les éliminatoires du Championnat d’Europe de France. face à Gibraltar vendredi.

« Est-ce que je vais quitter le PSG ? J’ai déjà répondu, j’ai dit que mon objectif était de rester au PSG, c’est ma seule option pour le moment. Je suis prêt à revenir quand la pré-saison reprendra.

« Je ne pensais pas qu’une lettre avait tué qui que ce soit ou que j’avais offensé qui que ce soit. »

Kylian Mbappe s’est livré à un va-et-vient houleux avec des journalistes sur son avenir au PSG lors de la conférence de presse de l’équipe de France de jeudi. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Le PSG est confronté au dilemme de permettre à Mbappé de terminer la dernière année de son contrat et de ne pouvoir récupérer aucun des 180 millions d’euros (196,94 millions de dollars) dépensés en 2017 pour signer l’attaquant de l’AS Monaco.

Des sources ont déclaré à ESPN que Madrid était prêt à soumissionner pour Mbappé cet été, le PSG étant prêt à écouter des offres d’environ 150 millions d’euros (161,5 millions de dollars) plutôt que de risquer de le perdre gratuitement dans un an.

Alors que Mbappé a déclaré qu’il souhaitait rester à Paris la saison prochaine, des sources proches du vestiaire du club ont déclaré à ESPN qu’il avait informé ses coéquipiers qu’il n’excluait pas non plus de partir cet été.

Des sources ont ajouté que Madrid est la destination préférée du joueur s’il devait quitter le PSG cet été.

Mbappé a terminé meilleur buteur de Ligue 1 au cours des cinq dernières saisons.

« J’y suis habitué depuis que je suis très jeune. Je pense au match de demain. C’est ma seule préoccupation », a-t-il déclaré.

« Ce qui se passe à l’extérieur est secondaire, j’ai toujours réussi à faire les deux. Je veux montrer demain que je suis un grand joueur. »

L’entraîneur français Didier Deschamps a également soutenu Mbappé, qui a été nommé capitaine de l’équipe en mars.

« Nous discutons de beaucoup de choses avec Kylian, c’est le capitaine de l’équipe… Il est engagé dans le groupe », a déclaré Deschamps.

« Il n’est pas plus tendu que d’habitude. Il est toujours sous les projecteurs, un peu plus récemment, mais cela n’a aucun impact sur lui et pas du tout sur le groupe. »

