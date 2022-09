Kylian Mbappe rencontre le premier modèle transgenre à apparaître sur la couverture de Playboy, selon un rapport

Le footballeur vainqueur de la Coupe du monde Kylian Mbappe est de retour dans les gros titres, mais cette fois pas pour ses prouesses sensationnelles en matière de buts. L’attaquant français a récemment occupé le point central de la discussion après qu’il a été largement rapporté que Mbappe sortait avec le premier modèle transgenre à figurer sur la couverture de Playboy.

Selon les rumeurs, le footballeur de 23 ans sortirait avec Ines Rau depuis quelques mois et le duo a récemment été aperçu en train de passer du bon temps sur un magnifique yacht.

Un rapport publié par le média italien Corriere dello Sports affirme que Mbappe a récemment été vu au Festival de Cannes avec Rau. Plus tard, Mbappe a également été aperçu transportant Rau sur un yacht.

Rau avait figuré dans Playboy pour la première fois en 2014 et avec cela, elle est devenue le premier modèle transgenre à apparaître sur la couverture. Trois ans plus tard, elle est apparue sur la couverture de Playboy pour la deuxième fois. Mais son parcours avec Playboy n’a certainement pas été exempt de polémiques. Rau a dû faire face à de sévères critiques pour être apparu sur la couverture.

Cooper Hefner, le fils du fondateur de Playboy, Hugh Hefner, s’est ensuite prononcé en faveur de Rau. Cooper a écrit sur les réseaux sociaux que tout le monde devrait se battre pour un “monde plus ouvert”.

“Nous devrions collectivement nous battre pour un monde plus ouvert, et non pour un monde qui promeut la haine et le manque d’acceptation”, lit-on dans la légende du tweet publié par Cooper en 2017.

Plus tard, Rau s’est également ouverte sur sa lutte et sa vie amoureuse.

“J’ai beaucoup fréquenté et j’ai presque oublié. J’avais peur de ne jamais trouver de petit ami et d’être considérée comme bizarre. Ensuite, je me suis dit : ‘Tu sais, tu devrais juste être qui tu es. C’est le salut de dire la vérité sur vous-même, que ce soit votre sexe, votre sexualité, peu importe », a déclaré Rau lors d’une interaction avec Playboy.

Mbappe, en revanche, a été dans une forme époustouflante cette saison, mais les spéculations vont bon train sur le fait que tout ne va pas bien dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Selon plusieurs médias, la relation entre Mbappe et son coéquipier Neymar s’est avérée sens dessus dessous ces derniers temps.

On pense que le récent différend sur les sanctions entre Mbappe et Neymar a déclenché la controverse. Et Mbappe serait maintenant mécontent de son rôle peu attrayant dans l’équipe.

