Kylian Mbappé remporte le Soulier d’or de la Coupe du monde 2022

Kylian Mbappe a remporté le Soulier d’or de la Coupe du monde 2022.

Le n°10 français a ramené son équipe en finale avec un superbe triplé, égalisant deux fois pour les Bleus. Mbappe est devenu le premier homme à marquer un triplé en finale depuis Sir Geoff Hurst et est devenu le premier homme depuis Ronaldo à avoir marqué huit buts en un seul tournoi depuis Ronaldo en 2002.

Mbappe rejoint Harry Kane, James Rodriguez, Miroslav Klose et Just Fontaine – le seul autre Français – dans la liste historique des meilleurs buteurs de la Coupe du monde. Après avoir marqué 12 buts en Coupe du monde de football, un seul derrière Fontaine, il semble désormais probable que la superstar du Paris Saint-Germain dépassera le total de 16 du tournoi de Klose, d’autant plus que Mbappe n’a encore que 23 ans.

Kylian Mbappé réussit son triplé pour les Français en finale de la Coupe du monde (Crédit image : Getty Images)

Messi a couronné la victoire du tournoi dans son ensemble en remportant le Ballon d’Or. Le capitaine argentin devient le premier homme à avoir reçu deux du gong, après l’avoir levé en 2014 lorsqu’il a perdu la finale contre l’Allemagne.

Emiliano Martinez, d’Argentine, a reçu le prix Golden Glove, pour le meilleur gardien de but – et à la manière de la marque, il a fait un geste effronté avec le prix. Martinez a été le premier joueur d’Aston Villa à avoir disputé la finale et a sauvé un penalty lors de la fusillade, un autre d’Aurélien Tchouameni sifflant devant son poteau.

Enzo Fernandez, 21 ans, a remporté le prix du jeune joueur de la Coupe du monde. La star de Benfica a marqué une fusée contre le Mexique et a été un pilier du milieu de terrain de l’Albiceleste.