Kylian Mbappe quitte le PSG comme son plus grand talent – ​​mais pas universellement apprécié

À la fin, Kylian MbappéLes adieux de au Parc des Princes font écho à son passage au Paris Saint-Germain.

Il y a eu un but de plus, un autre trophée et un pas de plus vers un autre record : celui du premier joueur de l’histoire du football français à remporter le Soulier d’Or de l’élite pendant six saisons consécutives.

Avant le coup d’envoi, les ultras du club ont organisé un tifo en tribune d’Auteuil pour honorer son héritage, une image de sa célébration, les bras croisés. Il y avait aussi une banderole disant : « Enfant de la banlieue parisienne, tu es devenu une légende du PSG. »

Mais ce match n’était pas une célébration complète de ses sept années à Paris. Oui, il y a eu des chansons le louant, mais aussi quelques huées et sifflets avant le coup d’envoi lorsque son nom a été lu. La soirée se terminerait par une levée du trophée mais aussi par une défaite contre Toulouse, seulement la deuxième défaite du PSG de la campagne. Luis Enrique l’a qualifié de pire performance de la saison.

😳 Les sifflets du Parc des Princes à l’annonce du nom de Kylian Mbappé.#PSGTFC pic.twitter.com/FOhSczZEPQ – Prime Vidéo Sport France (@PVSportFR) 12 mai 2024

Compte tenu de l’impact que Mbappe a eu sur le PSG, son départ a été décevant. L’objectif principal de la soirée était la victoire du titre plutôt que les adieux de Mbappé. Le PSG a célébré son 12e triomphe en Ligue 1, un exploit qui fait le jour au sommet du football français, désormais à deux d’avance de Marseille et de Saint-Etienne. C’était aussi le 50e trophée majeur du club. Elle a été accueillie par une fête fastueuse, orchestrée par le célèbre compositeur parisien Thomas Roussel.

L’annonce de Mbappé — réalisé dans une vidéo de quatre minutes vendredi via ses réseaux sociaux – le délai était tout simplement trop court pour autre chose. Il n’y a eu aucune déclaration ou message simultané de la part du club. Ils ont été pris par surprise.

Mais Mbappe ne pouvait pas quitter le PSG sans clarification avant le dernier match à domicile du club de la saison. Les semaines d’insinuations sur son avenir ne pouvaient pas s’éterniser au-delà. Il n’a pas révélé sa destination, que tout Paris espère être le Real Madrid, mais il a confirmé que, cette fois, c’était vraiment un au revoir.

La manière dont il serait reçu au Parc des Princes, pour la dernière fois, allait toujours être un point central. Les supporters l’acclameraient-ils ? À première vue, ne pas saluer le plus grand buteur du club peut sembler étrange, mais c’est le PSG et c’est Mbappé, et les sept dernières années de drames hors du terrain n’auraient probablement aucun impact.

HLa vidéo d’adieu en avait des allusions ; Mbappé a remercié presque tout le monde au club, y compris tous ses anciens entraîneurs. Aucune référence n’a cependant été faite au président du club, Nasser Al-Khelaifi, ni à l’ancien directeur sportif Antero Henrique.



Kylian Mbappe et l’équipe du PSG célèbrent leur titre de champion de Ligue 1 (Franck Fife/AFP via Getty Images)

Cette dernière saison à elle seule y aura contribué. Après avoir informé le club qu’il souhaitait partir à la fin de son contrat, au lieu de déclencher une option de prolongation d’un an supplémentaire, le PSG lui a fait savoir qu’il devait prolonger son contrat sous peine d’être vendu. Il était alors jeté sans cérémonie dans la « brigade anti-bombes »le groupe d’indésirables transférés, et omis de la tournée de pré-saison du club au Japon et en Corée du Sud.

Ce n’était que le dernier épisode du feuilleton Mbappé-PSG. En 2022, il semblait prêt à signer pour le Real Madrid mais a fait demi-tour tardivement et a signé un contrat lucratif. Un an auparavant, l’été avait été dominé par les spéculations sur son avenir. Une grande partie de son passage au club a, dans une certaine mesure, ressemblé à un très long au revoir. Cela peut être fastidieux.

L’éclat de Kylian Mbappé

Mbappé en était peut-être conscient. Vendredi, après sa vidéo d’annonce, Mbappé a assisté à un barbecue avec les ultras du club au Parc des Princes. De l’extérieur, cela ressemblait à un acte de bonne volonté avant son départ. La saison dernière, Mbappé faisait partie d’une équipe chahuté alors qu’elle recevait ses médailles pour le titre de Ligue 1, mais il a évité le pire et sa relation s’est reconstruite au fil du temps.

Durant toute cette saison, il n’a pas été chahuté par les ultras, malgré les spéculations hors terrain. Dimanche, il y a eu quelques sifflets bruyants avant le coup d’envoi, mais après le temps plein, lors de la levée du trophée, il a reçu un triple appel de la part de l’annonceur de la journée Michel Montana. Il y avait aussi le tifo après l’échauffement. Mbappé est allé saluer les ultras et a regardé le tifo se lever devant lui. Il était accompagné de chants de Mbappé.



Un tifo géant représentant Mbappé est levé avant le coup d’envoi hier soir (Miguel Medina/AFP via Getty Images)

Cela tombe bien car, malgré tout, le PSG se souviendra toujours de lui comme du meilleur Parisien de son histoire. Il est né à Bondy, en banlieue parisienne, et est revenu dans la capitale pour battre de nombreux records pour le club, le tout avant ses 26 ans.

Son but contre Toulouse l’a porté à 256 pour le club, prolongeant ainsi sa position de meilleur buteur de tous les temps du club. Pour le PSG, il compte également le plus de buts d’Europe, le plus de triplés, le plus de « doubles » et le plus de buts en un seul match (cinq). Il a aidé la France à remporter la Coupe du Monde, a marqué lors de finales successives de la Coupe du Monde, dont un triplé, a remporté le Soulier d’Or du tournoi et est devenu capitaine de l’équipe nationale.

C’est son héritage sportif et les fans se souviendront de lui aussi pour tout cela. Son but de dimanche en était un excellent exemple, avec un rythme incompréhensible, combiné à un contrôle sublime et une finition glaciale – mais il a également joué à une époque au PSG dont on ne se souviendra pas aussi favorablement.



Mbappé célèbre son dernier but en championnat pour le PSG, contre Toulouse (Franck Fife/AFP via Getty Images)

Cela a été une époque de politique, de pouvoir des joueurs et, fondamentalement, d’ambitions non réalisées pour le club en Ligue des Champions. C’est une période qui s’est terminée par la désillusion, un sentiment défini par les protestations des supporters l’été dernier, qui commence maintenant à se dissiper à mesure que le club s’éloigne des joueurs superstars pour se tourner vers une nouvelle ère et une nouvelle identité.

Au fil du temps, on se souviendra sûrement de Mbappe avec plus de tendresse, comme sans doute le meilleur talent de tous les temps et une icône du club.

Mais à l’heure actuelle, le PSG et ses supporters sont impatients d’ouvrir un nouveau chapitre.

Les fans se souviendront avec tendresse de sa grandeur mais, comme l’a illustré dimanche, les souvenirs du bruit en dehors du terrain persisteront. Le sentiment qui a accueilli ses adieux n’est pas entièrement affectueux dmalgré tout ce qui a été réalisé.

(Photo du haut : Franck Fife/AFP via Getty Images)