Kylian Mbappe : Quelles options s’offrent à l’attaquant du PSG avant l’expiration du contrat l’été prochain ?

Kylian Mbappe et le PSG est un mariage qui ne s’est jamais vraiment installé, le premier posant constamment pour d’autres prétendants plus notables malgré la signature d’un nouveau contrat exceptionnel avec les champions de France il y a à peine un an.

Bien qu’il s’agisse d’un accord important qui atteint 1 million de livres sterling par semaine, le contrat n’est valable que pour deux ans, Mbappe lui-même ayant la possibilité d’ajouter une année supplémentaire s’il le souhaite. Le Français a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de rester au PSG au-delà de l’été 2024, laissant ses employeurs actuels dans un état de flux.

Leurs options sont les suivantes : vendre Mbappe maintenant, le même été que Lionel Messi a quitté le club, et recevoir une énorme indemnité de transfert ; ou gardez-le encore un an dans l’espoir qu’il décrochera enfin le trophée de la Ligue des champions dont le club a tant rêvé, et reconnaissez qu’il y a 90% de chances qu’il ne soit pas un joueur du PSG la saison suivante.

En fin de compte, Mbappe a le vote décisif. La puissance du joueur à son meilleur, le joueur de 24 ans a la règle sur la direction de sa carrière. Il existe une gamme d’options qui s’offrent à lui – même si certaines sont beaucoup plus attrayantes que d’autres.

Quelles options s’offrent à Kylian Mbappé cet été ?

1. Restez au PSG une saison puis partez gratuitement

(Crédit image : Getty Images)

Apparemment l’option la plus simple de cette liste, à la fois pour le PSG et Mbappe. Rester au club pour la saison 2023/24 puis décider de son avenir en mai ou juin prochain. Cela impliquera probablement qu’il parte en liberté, mais les fans du club de la capitale française se soucieront-ils vraiment de savoir s’ils sont champions d’Europe ? Peut-être pas.

Quoi qu’il en soit, Mbappe a signalé son intention de rester en Ligue 1.

En réponse à Le Parisien sur Twitter début juin, qui laissait entendre que Mbappe voulait rejoindre le Real Madrid cet été, le jeune homme de 24 ans a tweeté: « LIES… En même temps, plus c’est gros, plus ça passe. J’ai déjà dit que je continuerai la saison prochaine au PSG où je suis très content. »

Dans le même temps, Mbappe a également envoyé une déclaration à un média AFPsuggérant qu’à la signature de son contrat exceptionnel avec le PSG en 2022, il a informé le club qu’il n’exercerait pas l’option d’une année supplémentaire.

Le communiqué disait : « Après avoir déclaré publiquement ces dernières semaines qu’il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n’a pas demandé son départ cet été, mais s’est contenté de confirmer au club qu’il n’activait pas son année supplémentaire.

« La direction du club en charge de sa prolongation (signée le 21 mai 2022) a été informée de sa décision le 15 juillet 2022 et le seul but du mail était de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement auparavant. »

Alors, c’est ça alors. Mbappe jouera pour le PSG une saison de plus avant de rejoindre invariablement le Real Madrid en transfert gratuit à l’été 2024. À moins que…

2. Le Real Madrid l’achète maintenant

(Crédit image : Getty Images)

Ayant déjà signé Jude Bellingham pour 115 millions de livres sterling cet été, la perspective que Mbappe devienne disponible serait une opportunité trop difficile à laisser passer pour le Real Madrid.

Après avoir tenté de l’acheter pour plus de 150 millions de livres sterling en 2021, alors qu’il ne lui restait qu’un an sur son contrat à l’époque, Los Blancos ne refuseront certainement pas l’idée de briser le record de transfert, si nécessaire, pour atterrir leur cible de prix. Alors que Mbappe les a snobés l’été dernier en faveur de rester à Paris, il semble que son principal désir ait toujours été de finalement déménager au Bernabeu.

Un point de vente français, Communauté PSG suggère également qu’un accord entre les deux clubs a déjà été trouvé, après avoir tenu une réunion positive à la mi-juin où les négociations « s’étaient accélérées ». Le rapport indique également que le propriétaire du PSG et l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Than, et le président du Real Madrid, Florentino Perez, sont depuis parvenus à un accord en échangeant des messages.

Mbappe coûterait plus de 200 millions de livres sterling, bien qu’il ne lui reste qu’un an sur son contrat actuel, bien que ce prix total dépende d’incitations basées sur la performance, telles que Mbappe remportant le Ballon d’Or.

Si cela n’arrive pas cet été, ne soyez pas surpris de voir le Français porter le blanc immaculé du Real la saison prochaine.

3. L’Arabie Saoudite fait exploser tout le monde

(Crédit image : Getty)

Les équipes de la Saudi Pro League ont de plus en plus perturbé le marché des transferts cet été, et faire à Mbappe une offre qu’il ne peut pas refuser ferait certainement basculer le monde.

Alors que Cristiano Ronaldo, 38 ans, et Karim Benzema, 35 ans, sont actuellement en Arabie saoudite et gagnent des fortunes astronomiques, une offre pour devenir le sportif le plus riche du monde demanderait une certaine force mentale pour refuser. Les deux ont plus d’une décennie de plus que Mbappe et dans le chant du cygne de leur carrière, alors que le Français continue de monter et vise à devenir le plus grand joueur du football mondial.

L’Arabie saoudite est l’un des rares endroits du football mondial à pouvoir se permettre Mbappe, donc bien que ce soit une décision qui semble peu probable, s’il est vraiment désespéré de quitter le PSG, il y a toujours une possibilité que cela se produise.

4. La Premier League ?

(Crédit image : Elsa/Getty Images)

Mis à part le Real Madrid et l’Arabie saoudite, les clubs de Premier League sont les seuls du football mondial capables d’offrir Mbappe dans cette fenêtre de transfert, et même dans ce cas, il y a un pool limité disponible.

Ils ne comprennent que Manchester City, Manchester United et Chelsea, limitant l’option de Mbappe s’il souhaite jouer dans l’élite anglaise.

Se lier avec Pep Guardiola et Erling Haaland à City serait effrayant pour le reste de la ligue, d’autant plus qu’ils viennent de remporter le triplé. Mais, avec le manager espagnol qui n’a plus que deux ans sur son contrat actuel et il est peu probable que Mbappe veuille partager la vedette avec son homologue norvégien, cet accord semble peu probable.

City cible également d’autres joueurs cette fenêtre, tels que Declan Rice et Josko Gvardiol, suggérant en outre leur manque d’intérêt à payer des frais énormes alors qu’il est possible qu’ils puissent le signer pour rien en seulement 12 mois.

Manchester United, quant à lui, présente une option légèrement moins attrayante pour le Français, avec Erik ten Hag toujours en train de reconstruire l’équipe à Old Trafford. Avec Marcus Rashford occupant également le poste d’ailier gauche, Mbappe pourrait être contraint de jouer dans sa position d’attaquant défavorisé.

Les Red Devils ont également des règles de fair-play financier à prendre en compte, ce qui pourrait finalement empêcher toute offre à venir.

Chelsea, en revanche, procède à des coupes massives dans son équipe pour libérer de l’espace et des fonds pour Mauricio Pochettino avant sa première campagne à Stamford Bridge. Alors que le recrutement depuis la prise de fonction de Todd Boehly and Co. l’année dernière laisse beaucoup à désirer, la signature de Mbappe corrigerait certainement cette multitude d’erreurs.

Débourser des chiffres énormes sur des joueurs tels que Mykhalo Mudryk, Marc Cucurella et Wesley Fofana souligne que les propriétaires ont des liasses d’argent à utiliser, mais le manque de football en Ligue des champions la saison prochaine est malheureusement une pierre d’achoppement.