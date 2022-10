Kylian Mbappé, PSG et Real Madrid : C’est compliqué

Kylian Mbappe veut sortir au PSG et le Real Madrid est enthousiaste, mais que se passe-t-il vraiment ? Insider Notebook d’ESPN a le dernier.

Sauter à: Xabi Alonso pressenti comme entraîneur potentiel du Real Madrid | Man Utd se méfie de l’intérêt de Dalot à Barcelone | Man City identifie une zone clé à reconstruire

La relation compliquée de Kylian Mbappé avec le Real Madrid

Le Real Madrid n’envisage pas encore un autre mouvement pour Kylian Mbappe, cible de longue date, ont déclaré des sources à ESPN, après avoir été méprisés par son demi-tour de dernière minute qui a vu l’attaquant vedette les snober pour rester au Paris Saint-Germain en mai dernier. .

ESPN a rapporté mardi que Mbappe, 23 ans, faisait pression pour quitter le PSG – cinq mois seulement après avoir signé un nouveau contrat – après que sa relation avec les dirigeants du club se soit rompue à cause de ce qu’il considère comme des promesses non tenues concernant les tactiques d’équipe et le recrutement. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, a démenti ces informations, affirmant que Mbappe n’avait exprimé aucun désir de partir dans la fenêtre de transfert de janvier.

Des sources ont déclaré que Madrid ne prévoyait pas de raviver son intérêt de longue date pour Mbappe, et bien qu’un mouvement ne puisse pas être entièrement exclu s’il devenait disponible, le club de LaLiga se concentre désormais sur d’autres cibles.

Mbappe devait rejoindre Madrid sur un transfert gratuit en juin dernier, mettant fin à une saga de plusieurs années qui l’avait vu devenir une priorité absolue pour le président Florentino Perez. Pourtant, le changement d’avis tardif de Mbappe a vu l’international français repousser Madrid pour prolonger son contrat au Parc des Princes ne s’est pas bien passé au Bernabeu.

Mbappe a d’abord cité le “projet sportif” du PSG comme l’ayant convaincu de rester, mais a déclaré plus tard qu’il avait subi la pression du président Emmanuel Macron pour poursuivre sa carrière en France. Des sources ont déclaré à ESPN que Mbappe estime maintenant que les assurances qu’il a reçues concernant son rôle dans l’équipe du PSG – il aimerait jouer aux côtés d’un n ° 9 conventionnel et souhaitait une sortie pour son coéquipier Neymar – n’ont pas été respectées.

Madrid a choisi de ne pas proposer d’alternative après avoir raté Mbappe, faisant confiance aux attaquants brésiliens Vinicius Junior et Rodrygo Goes pour livrer aux côtés de Karim Benzema. Vinicius, 22 ans, a suivi son vainqueur en finale de la Ligue des champions en marquant sept fois dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette campagne, tandis que Rodrygo, 21 ans, a inscrit quatre buts dans le départ invaincu de Madrid.

À long terme – et lorsque le moment sera venu de remplacer Benzema, maintenant âgé de 34 ans – le club pourrait raviver son intérêt pour Erling Haaland, après que leur poursuite de la meilleure forme de carrière de Mbappe et Benzema les ait vus abandonner la course pour signer. lui cette année. Haaland a fait un début de vie spectaculaire en Premier League avec Manchester City, marquant 20 buts lors de ses 12 premiers matchs.

Javier Tebas, le président de LaLiga, a déclaré à ESPN que la ligue accueillerait un joueur du calibre de Mbappe si le Real Madrid devait aller de l’avant.

“Quand je parle de Madrid, je le fais en pensant à la plupart de leurs fans, qui sont toujours à la recherche de joueurs exceptionnels et de la meilleure qualité mondiale. Et Mbappe est l’un de ces joueurs”, a-t-il déclaré.

“Je vois que c’est difficile pour le club parce que ça fait mal ce qu’il a fait à Madrid cet été, mais je ne pense pas que les fans vont dire non à l’ajout d’un tel joueur à leur équipe. Si Mbappe vient, il sera applaudi , acclamé, suivi… j’en suis convaincu.” — Alex Kirkland et Rodrigo Faez

Kylian Mbappe a longtemps été pressenti pour un transfert au Real Madrid. Manu Reino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Le Real Madrid regarde les progrès managériaux de Xabi Alonso

Le Real Madrid suivra avec intérêt la performance de Xabi Alonso en tant que manager du Bayer Leverkusen, ont déclaré des sources à ESPN, considérant l’ancien milieu de terrain de Liverpool, Madrid et Bayern Munich comme un candidat potentiel pour prendre en charge le Bernabeu.

Alonso, 40 ans, a été nommé par Leverkusen le 5 octobre alors que le club de Bundesliga cherche à renverser un terrible début de saison au cours duquel il n’a pris que cinq points lors de ses huit premiers matches de championnat. Madrid suivra de près les progrès d’Alonso, ont indiqué des sources, car les géants de la Liga pensent qu’il correspond au profil d’un éventuel futur entraîneur du Real Madrid.

L’ancien milieu de terrain a eu l’occasion de jouer et d’apprendre de certains des entraîneurs les plus titrés de ces dernières années, notamment Rafa Benitez, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti et Pep Guardiola. Alonso est un visage familier à Madrid, après avoir suivi son séjour de cinq ans en tant que joueur en gérant leurs moins de 14 ans tout au long de la saison 2018-19 dans son premier poste d’entraîneur. Il a ensuite impressionné au cours de ses trois années à la tête de l’équipe B de la Real Sociedad, les menant en 2021 à leur première promotion en deuxième division espagnole en 60 ans.

Madrid veut maintenant voir comment Alonso évolue dans cette prochaine phase de sa carrière d’entraîneur avec Leverkusen, qui est sa première nomination de haut niveau. Alonso a eu un impact immédiat, battant Schalke 4-0 à ses débuts la semaine dernière, bien qu’une défaite 3-0 à domicile contre le FC Porto en milieu de semaine les ait laissés en bas du groupe B de la Ligue des champions avec deux tours de matches restants. — Alex Kirkland et Rodrigo Faez

jouer 1:23 Rob Dawson parle de Cristiano Ronaldo après que l’attaquant de Manchester United ait marqué son 700e but en club en carrière.

Man Utd combat l’intérêt de Barcelone pour Dalot

Manchester United activera une prolongation du contrat de Diogo Dalot pour éloigner l’intérêt de Barcelone, ont déclaré des sources à ESPN. Dalot est dans la dernière année de l’accord qu’il a signé après avoir rejoint Porto en 2018, mais United a la possibilité de prolonger son séjour jusqu’en 2024.

Barcelone est l’un des nombreux clubs à surveiller sa situation, mais le joueur de 23 ans ne sera pas disponible pour un transfert gratuit l’été prochain.

Dalot s’est imposé comme arrière droit de premier choix depuis l’arrivée d’Erik ten Hag en tant qu’entraîneur, disputant 11 matchs dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison. L’international portugais en est à sa cinquième saison à Old Trafford et approche les 100 apparitions pour le club. Il a passé la campagne 2020-21 en prêt à Milan mais est depuis devenu un élément clé de l’équipe de United.

Il devrait également faire partie de l’équipe du Portugal à la Coupe du monde au Qatar aux côtés de ses coéquipiers Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes. – Rob Dawson

jouer 1:47 Janusz Michallik réagit au match nul 0-0 de Manchester City contre le FC Copenhague en Ligue des champions.

Man City se concentre sur le milieu de terrain central sur le marché des transferts

Manchester City a fait du milieu de terrain central sa priorité avant la fenêtre de transfert de l’été prochain, ont déclaré des sources à ESPN.

Le club étudie des options pour renforcer son milieu de terrain, notamment l’adolescent du Borussia Dortmund Jude Bellingham. City a dépensé 42 millions de livres sterling pour signer le milieu de terrain anglais Kalvin Phillips de Leeds United l’été dernier et ils devraient investir à nouveau à la fin de la saison. Des doutes subsistent quant à l’avenir d’Ilkay Gundogan et de Bernardo Silva. Gundogan est entré dans la dernière année de son contrat et pourrait partir gratuitement à la fin de la saison.

Bernardo, quant à lui, est toujours une cible pour Barcelone et le Paris Saint-Germain. – Rob Dawson