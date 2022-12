Kylian Mbappe organise la confrontation de Lionel Messi et Antoine Griezmann continue de redéfinir son rôle en France – Coups et ratés de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Mbappe organise une confrontation épique avec Messi

C’est l’Argentine contre la France en finale de la Coupe du monde et cela signifie qu’un scénario dominera. Lionel Messi contre Kylian Mbappé. Les meilleurs du monde contre le possible héritier de son trône.

Le duo, coéquipiers en club du Paris Saint-Germain, s’affrontera pour la gloire de la Coupe du monde. À égalité sur cinq buts en tête du classement des buteurs, il pourrait également s’agir d’une rencontre gagnant-gagnant pour le Golden Boot. Peut-être même le Ballon d’Or aussi.

Les enjeux pourraient difficilement être plus élevés mais c’est sans aucun doute Messi qui en a le plus besoin. Le joueur de 35 ans a confirmé à la suite de la victoire de l’Argentine en demi-finale contre la Croatie que le match de dimanche serait sa dernière apparition en Coupe du monde. Son dernier coup au plus gros prix de tous.

Mbappe, bien que junior de Messi de 11 ans, sait précisément ce que cela fait de le gagner après l’avoir fait il y a quatre ans en Russie. Gagnez à nouveau dimanche et il l’aura fait deux fois avant son 24e anniversaire.

Ce serait un résultat écrasant pour Messi, qui a été dans une forme éblouissante tout au long du tournoi, alimenté par un sens du destin et offrant sans doute sa meilleure performance à ce jour lors de la victoire 3-0 de mardi contre la Croatie en demi-finale argentine.

Mbappe, quant à lui, a réalisé ses meilleures performances plus tôt dans le tournoi, marquant des doublés contre le Danemark en phase de groupes et la Pologne en huitièmes de finale. Contre le Maroc, comme lors de la victoire en quart de finale contre l’Angleterre, il n’a explosé qu’occasionnellement.

Pourtant, comme Messi, il semble prêt à occuper le devant de la scène dans le plus grand match de tous. Messi couronnera-t-il son héritage avec sa première Coupe du monde lors de sa dernière apparition dans la compétition ? Ou sera-t-il contrarié par la France, et prétendant à son trône ?

Nick Wright

Griezmann redéfinit son rôle avec un style éblouissant

Melissa Reddy pense qu’Antoine Griezmann a joué un rôle central dans la France pour assurer sa place en finale de la Coupe du monde, après une impressionnante victoire 2-0 contre le Maroc au stade Al Bayt.



Le redéploiement d’Antoine Griezmann au cœur de la candidature de la France à la gloire de la Coupe du monde au Qatar a été salué comme un coup de génie avant même qu’un ballon ne soit botté au stade Al Bayt. Sa dernière performance fascinante, démantelant la course historique du Maroc vers les demi-finales, n’a fait qu’améliorer l’évaluation.

Le Maroc avait battu la Belgique, l’Espagne et le Portugal dans une série de performances audacieuses en route vers les quatre derniers. Leur effort verrait même les Lions de l’Atlas arrêter temporairement la poursuite de Kylian Mbappe et Olivier Giroud pour le Golden Boot, mais leur performance, aussi fougueuse soit-elle, ne pouvait tout simplement pas expliquer Griezmann.

Après les blessures de Paul Pogba et N’Golo Kante avant la Coupe du monde, la main de Deschamps a été forcée. Dans un apparent mouvement de désespoir, les champions du monde se sont tournés vers Griezmann pour combler le gouffre laissé vacant par deux stars de leur triomphe en Russie quatre ans auparavant. Il a été présenté comme un pari mais s’est transformé en un coup de maître.

Comment Griezmann, un buteur de grands buts qui a remporté le prix du joueur du tournoi et le Soulier d’or à l’Euro 2016, et a inspiré la France à la gloire lors de la Coupe du monde 2018, est devenu un milieu de terrain box-to-box, aussi capable défensivement que lui est en attaque, est le récit remarquable de la progression de la France vers une autre finale.

Contre le Maroc, Griezmann a créé deux fois plus d’occasions que n’importe quel autre joueur sur le terrain (quatre) et a joué un rôle déterminant dans la préparation du premier match de Theo Hernandez avec un superbe pivot derrière. Mais son efficacité répétée en défense a été tout aussi cruciale, avec trois dégagements, deux tacles et deux interceptions tenant le Maroc à distance tout au long.

Mbappe et Messi domineront naturellement la préparation de la finale de la Coupe du monde de dimanche. Mais si la France doit conserver la couronne que Griezmann a aidé à obtenir en Russie, vous pouvez être certain que ses empreintes digitales seront à nouveau partout, bien que sous une forme différente.

Jack Wilkinson

Le Maroc c’est l’histoire de la coupe du monde

Le voyage du Maroc en Coupe du monde est terminé, mais quelle course ce fut.

La France met fin à l’invincibilité du Maroc… La défaite contre la France a mis fin à une séquence de six matchs sans défaite à la Coupe du monde pour le Maroc (trois victoires, trois matchs nuls), et était leur première défaite en finale depuis une défaite 1-0 contre le Portugal en phase de groupes en 2018.

Déception pour les Marocains au coup de sifflet final de leur défaite 2-0 face à la France. Ils ont raté l’occasion d’entrer dans l’histoire et d’atteindre une finale de Coupe du monde, mais malgré la déception, ils devraient également être fiers de ce qu’ils ont accompli au Qatar.

L’équipe de Walid Regragui a choqué le monde en battant la Belgique, l’Espagne et le Portugal lors de leur remarquable parcours vers les quatre derniers. Leur énorme soutien a également fait des jeux des occasions énormes, créant une atmosphère phénoménale dans les stades.

En fin de compte, la France s’est avérée un obstacle de trop, en particulier avec les problèmes de blessures qui ont vu le défenseur de West Ham Nayef Aguerd se retirer de la formation de départ juste avant le coup d’envoi et Romain Saiss sortir après seulement 21 minutes de la demi-finale.

Cependant, quand ce groupe de joueurs regarde en arrière, ils ont créé l’histoire en devenant la première équipe africaine à atteindre les demi-finales, et ils auront toujours cette histoire de leur côté. N’oublions pas qu’ils peuvent créer une nouvelle histoire avec une troisième place s’ils battent la Croatie samedi.

Le Maroc, c’est l’histoire de la Coupe du monde. Cela a été montré dans les scènes émouvantes du coup de sifflet final mercredi soir alors que Didier Deschamps embrassait les joueurs marocains. Il savait à quel point ils ont été importants pour ce tournoi.

Ils ont été hurlés jusqu’au bout par leurs supporters au Qatar, et ils rentreront sans aucun doute chez eux en héros lorsqu’ils reviendront enfin au Maroc, et à juste titre.

