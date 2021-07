Le jeune homme recherché de 22 ans aurait dit à plusieurs membres de son entourage qu’il souhaitait passer à autre chose, avec Los Blancos parmi les principaux candidats pour sécuriser les talents de la prochaine génération.

Il y a quelques semaines, Madrid a interrogé le PSG sur sa disponibilité lors de la négociation d’un autre joueur et on lui a dit qu’il n’était strictement pas à vendre – mais L’Equipe a maintenant affirmé que Mbappe prendra la saison prochaine pour décider de sa destination et partir en liberté dans le l’été 2022 lorsque son contrat actuel expire.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaif, le chef qatari du groupe beIN Media qui possède le club, resterait confiant de pouvoir parler de Mbappe à tour de rôle.

Kylian Mbappe a déclaré à des personnes du PSG qu’il ne signerait PAS de nouvel accord et qu’il verrait son contrat actuel, rapporte L’Equipe 🇫🇷 pic.twitter.com/QSIBucAl28 – Objectif (@goal) 30 juin 2021

Hier soir, le milieu de terrain français Paul Pogba a participé à la tristement célèbre émission télévisée El Chiringuito en Espagne et a insisté sur le fait que Mbappe, qui a raté le cinquième et dernier penalty des Bleus lors d’une défaite en fusillade contre la Suisse cette semaine, n’était pas en faute pour les 16 derniers décevants. sortir.

« Bien sûr que non, » répondit Pogba. « Nous avons de grands joueurs et nous nous attendons à de grandes choses.

« Tout le monde attend de lui qu’il marque toujours cinq buts, qu’il soit le meilleur buteur du tournoi.

« Mais il s’est créé des occasions, il a fait son travail. Il a donné son âme, il a tout donné sur le terrain. C’est un grand, il va grandir. Il n’est pas coupable – nous sommes tous dans le même bateau. »

Paul Pogba apparaît sur El Chiringuito. Des discussions d’environ cinq minutes sur la France, puis la question du Real Madrid. « J’étais préparé pour cette question ! Pogba rit. « Alors je dois dire que je viens d’arriver et que je dois partir, qu’ils m’attendent. Non, je plaisante ! pic.twitter.com/conKS79POR – Euan McTear (@emctear) 30 juin 2021

L’Equipe a affirmé que les problèmes au sein du camp de Didier Deschamps provenaient du fait que certains de ses hommes étaient fatigués du comportement hargneux du golden boy.

Dans une interview d’après-match lors du programme des matches amicaux de la France avant la finale, Olivier Giroud a été accusé d’avoir déclenché une querelle avec Mbappe en remarquant : « Tu dis que je n’ai pas été beaucoup vu mais peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver » – une référence au jeune qui monopolise le ballon et ne lui passe pas.

Mbappe était furieux au point de vouloir convoquer une conférence de presse pour aborder la question, mais alors que Deschamps insistait auprès de la presse sur le fait que la dispute avait disparu, des personnalités comme Steve Mandanda, Hugo Lloris et Moussa Sissoko en auraient eu marre de voir lui « bouder ».

Alors que l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie, quarts de finalistes, ont été autorisés à disputer leurs matches de groupe et même certains matches à élimination directe à domicile, la France a été contrainte de se rendre dans des villes comme Munich, Budapest et Bucarest.

Il y a eu des plaintes concernant le fait de ne pas avoir de base permanente, la qualité de l’hébergement dans ces villes et le fait de ne pas pouvoir passer du temps avec ses proches.

Véronique Rabiot, la mère d’Adrien, se bagarre avec les familles de Paul Pogba et Kylian Mbappe dans les tribunes après la défaite de la France face à la Suisse. Comme ça, c’est un comportement normal… 👀#FRA#Euro2020pic.twitter.com/JfY0NShexv – Robin Bainer (@RBairner) 30 juin 2021

Il y aurait également eu un méchant affrontement entre la mère d’Adrien Rabot, Véronique, et la famille de Pogba et Mbappe dans les tribunes lors de la sortie de l’Euro 2020.

On dit que des images télévisées montrent la mère de Rabiot échangeant des mots avec le père de Mbappe, Wilfried.

Des rapports en France allèguent qu’elle a accusé Mbappe d’être arrogant et a déclaré que son incapacité à maintenir la France dans le tournoi à 12 mètres devrait l’aider à le faire baisser d’un cran.

« C’est embarrassant de voir comment il a frappé ça, pour un joueur de son niveau. Il l’a frappé trop légèrement. J’espère que vous allez le gronder », Véronique a déclaré, selon The Athletic.

Véronique Rabiot est infiniment plus divertissante que n’importe quel WAG.#FRA – Robin Bainer (@RBairner) 30 juin 2021

Véronique se serait disputée avec la famille de Pogba et un journaliste de TF1 en demandant : « Tu vas dire la vérité maintenant aussi, n’est-ce pas ? »

« Comme tu l’as fait en 2018 avec mon fils » a-t-elle ajouté, en référence à l’exil d’Adrien de l’équipe nationale après avoir refusé de prendre place sur une liste de réserve de joueurs pour l’équipe gagnante de la Coupe du monde de Deschamp.

Les affrontements dans les tribunes hier soir lors du match contre la Suisse, entre Véronique Rabiot (la maman d’Adrien) et les familles Pogba et Mbappé, c’est autre chose ! Elle dit au père de Mbappé de gronder son fils parce qu’il est trop arrogant doit être à la hauteur des affrontements !! — Julien Laurens (@LaurensJulien) 29 juin 2021

« La mère de Rabiot est connue pour être très sensible et très proche de son fils et elle n’a pas apprécié ce que les amis de Pogba disaient à propos d’une des touches d’Adrien », a déclaré une « source bien placée ».

« Alors elle a blâmé Pogba pour la perte du ballon au milieu de terrain [leading to Switzerland’s third goal]. Puis elle est allée voir le père de Mbappe : « Tu ferais mieux de prendre soin de ton fils parce qu’il a une grosse tête et trop de protection de la presse et je pense qu’il est arrogant ».

« C’est donc le bordel et elle est bien connue pour cela au Paris Saint-Germain et à la Juventus. »

Deschamps doit maintenant s’efforcer de réparer la discorde au sein de sa talentueuse équipe, si la France souhaite défendre son titre de Coupe du monde au Qatar l’année prochaine et éviter une autre implosion déclenchée par des combats internes.