Kylian Mbappe « né pour jouer pour le Real Madrid… comme Bellingham » – L’attaquant du PSG devrait suivre le milieu de terrain anglais au Bernabeu

Le membre du conseil d’administration du Real Madrid, Jose Manuel Otero, a soutenu que Kylian Mbappe rejoindrait bientôt l’équipe espagnole en provenance du Paris Saint-Germain, affirmant qu’il était né pour jouer pour le club… comme Jude Bellingham.

Mbappe est une cible de longue date pour Los Blancos et a été fortement lié à un transfert au Santiago Bernabeu au cours de chacun des deux derniers étés.

En 2022, il a signé une nouvelle prolongation de deux ans pour rester au PSG, mais les champions de France étaient mécontents de son refus de signer à nouveau l’été dernier et il a été gelé pendant un certain temps avant de finalement revenir en équipe première.

« Mbappé a eu l’opportunité de signer pour le Real Madrid cet été », a déclaré Otero à la chaîne Twitch Remontada Blanca. « Pour venir, il aurait dû renoncer à des bonus très élevés qu’il avait déjà convenus avec le Paris Saint-Germain.

« En plus, il aurait été transféré [for a fee]. Le montant qu’il aurait fallu payer pour avoir Mbappé un an plus tôt était fou.

« Cela n’avait aucun sens de recruter Mbappé un an plus tôt, même s’il y avait un besoin [Karim] La position de Benzema. »

Otero pense toujours que Mbappé finira au Real Madrid et insiste sur le fait que la gloire attend l’attaquant français au Santiago Bernabeu.

« Nous espérons que Mbappé a pensé la même chose que Bellingham », a-t-il déclaré. « Je suis convaincu que Mbappe viendra. Mbappe obtiendra la gloire lorsqu’il viendra au Real Madrid. Il gagnera un jour une Ligue des Champions.

« Maintenant, il semble que le PSG soit moins puissant qu’avant parce qu’il n’a plus de bons joueurs. Madrid garantit la sécurité, un sérieux qui donne des résultats. J’espère qu’il dira oui quand il sera libre.

« Mbappé est né pour jouer pour le Real Madrid, bien sûr. »

