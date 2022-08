Kylian Mbappe manquera le match d’ouverture du Paris Saint-Germain en Ligue 1 en raison d’une blessure à un abducteur

Kylian Mbappe prépare sa sixième saison au PSG après avoir signé un nouveau contrat et rejeté un transfert au Real Madrid cet été. PSG/PSG via Getty Images

Le Paris Saint-Germain entamera sa défense du titre de Ligue 1 sans Kylian Mbappe en raison d’un problème à l’aine.

Le vendredi, Le PSG a annoncé l’effectif pour le match contre Clermont sans leur attaquant vedette, qui a également raté le 4-0 sur Nantes le week-end dernier pour le traditionnel lever de rideau entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France.

“En raison de douleurs dans ses muscles adducteurs, Kylian Mbappe continuera à recevoir des soins au Centre d’entraînement. Une nouvelle mise à jour sera fournie dans 72 heures”, a déclaré le PSG dans un communiqué.

Lionel Messi et Neymar, qui ont tous deux marqué contre Nantes, sont dans l’équipe avec les nouvelles recrues Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele.

L’international portugais Renato Sanches est devenu jeudi le cinquième nouveau venu à Paris mais il ne fait pas partie de l’équipe pour le premier match de Ligue 1 de la saison. Le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a déclaré jeudi qu’il s’attend à davantage de renforts avant la fin du mercato estival du 1er septembre.

“Je veux qu’un certain nombre de joueurs de mon équipe, des joueurs de niveau très similaire, soient performants tout au long de la saison et créent une saine compétition”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse jeudi. “Je sais que le club fait tout ce qu’il peut pour avoir une équipe très compétitive.”