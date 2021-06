Kylian Mbappe : le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, déclare que le club ne « vendra jamais » l’attaquant français | Actualités footballistiques

L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe restera au club de Ligue 1 la saison prochaine, a déclaré le président du club Nasser Al-Khelaifi, répondant aux spéculations des médias sur l’avenir de l’international français.

Mbappe, qui a marqué 42 buts toutes compétitions confondues pour le PSG cette saison, a un contrat avec le club français jusqu’en juin 2022 mais a été lié à un transfert au Real Madrid de la Liga.

« Je serai clair, Mbappé va rester à Paris », a déclaré Al-Khelaifi L’Équipe. « Nous ne le vendrons jamais et il ne partira jamais sur un (transfert) gratuit. Mbappé a tout ce dont il a besoin à Paris.

« Où peut-il aller ? Quel club, en termes d’ambition, peut rivaliser avec le PSG aujourd’hui ? Tout ce que je peux dire, c’est que les choses vont bien et j’espère que nous pourrons parvenir à un accord (sur un nouveau contrat).

« C’est Paris, c’est son pays. Il a une mission, non seulement de jouer au football, mais de promouvoir la Ligue 1, son pays et sa capitale. »

Kylian Mbappe et Neymar sont tous les deux au PSG depuis 2017



Le PSG a terminé la saison avec un seul trophée majeur, la Coupe de France, après avoir perdu le titre de Ligue 1 d’un point contre Lille et s’être écrasé en demi-finale de la Ligue des champions.

Al-Khelaifi a également déclaré que l’attaquant du PSG Neymar ne voulait pas retourner à Barcelone en 2019, deux ans après son transfert record du monde en France du club espagnol.

« Barcelone a toujours voulu récupérer Neymar, ce n’est pas un secret », a ajouté Al-Khelaifi. « Mais Neymar voulait-il y aller ? Non.

« C’est vrai que son adaptation à Paris et en France était encore incomplète, mais appelez-le et il vous dira à quel point il est heureux et épanoui aujourd’hui. »