Kylian Mbappe: le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, opte contre la rencontre alors que l’affrontement entre les joueurs du club se poursuit | Nouvelles du football

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a vu Kylian Mbappe sur le terrain d’entraînement du club mardi, mais a décidé de ne pas organiser de rencontre en tête-à-tête alors que l’affrontement entre le club et le joueur se poursuivait.

Al-Khelaifi a donné un ultimatum à Mbappe : acceptez de prendre l’option de 12 mois dans votre contrat pour prolonger jusqu’à l’été 2025 ou être vendu en août.

L’option expire le 31 juillet et c’est la date limite qui a été donnée à Mbappe pour dire au PSG ce qu’il veut faire.

Dans ces circonstances, il était inutile qu’Al-Khelaifi rencontre Mbappe mardi. Cependant, le président du PSG a plutôt accueilli personnellement six nouvelles recrues au club – Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez ; Kang-in Lee et Cher Ndour.

Al-Khelaifi a visité le nouveau terrain d’entraînement du club de 250 millions de livres sterling pour parler à toute l’équipe alors qu’ils s’entraînaient tous ensemble pour la première fois sous la direction du nouvel entraîneur-chef Luis Enrique.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kaveh Solhekol avec les dernières nouvelles sur le départ potentiel de Kylian Mbappe du PSG



La visite s’est concentrée sur l’ensemble de l’équipe et sur un nouveau départ pour le club, et non sur le drame et l’hystérie entourant un joueur, Al-Khelaifi faisant un discours de 15 minutes et regardant l’entraînement.

Avant l’entraînement, toute l’équipe, dirigée par Al-Khelaifi, a fait une dédicace au gardien Sergio Rico, dont il a été confirmé qu’il est sorti du coma après un accident d’équitation mettant sa vie en danger.

Le discours d’Al-Khelaifi était intransigeant et ferme dans son message : absolument personne n’est au-dessus de l’institution, si les joueurs ne respectent pas l’institution ou ne veulent pas jouer pour le badge, ils ne devraient pas être au club. Il a construit l’une des meilleures installations au monde pour que les joueurs puissent s’épanouir, absolument aucune excuse maintenant ; concentrez-vous sur la performance, puis les résultats viendront et jouez à un football passionnant ; les joueurs doivent redonner aux supporters et au club qui les soutient.

Al-Khelaifi a ensuite parlé dans un mélange d’anglais et de français afin que toute l’équipe puisse le comprendre, mais a dit à toutes les personnes présentes qu’elles devaient apprendre le français immédiatement car il ne leur parlerait plus en anglais.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kaveh Solhekol explique que Kylian Mbappe a été informé par le PSG qu’il sera vendu cet été à moins qu’il n’accepte de prolonger son contrat avant la fin de ce mois



« Je veux d’abord souhaiter la bienvenue au nouvel entraîneur et aux nouveaux joueurs », a-t-il déclaré. « C’est important de vous dire que l’entraîneur a le pouvoir de faire ce qu’il veut, c’est lui qui décide. On va tous dans le même sens, avec Luis Enrique, Luis Campos et le staff.

« Le club est plus grand que n’importe qui ici. Encore plus grand que moi. Je m’attends à ce que vous soyez à 200% à l’entraînement. Regardez, vous êtes dans le meilleur centre d’entraînement du monde. Vous devriez en être fier et vous devriez en bénéficier. .Vous avez tout pour réussir ici.Vous ne manquez de rien.Il n’y a aucune excuse pour ne pas réussir.Il faut travailler dur.

« Il faut aussi respecter nos supporters, nos sponsors. Ça fait partie de ton métier. Il faut être content et fier de faire ça. La relation n’a pas toujours été facile la saison dernière, c’est vrai, mais ce que je veux, c’est que dès le premier match vous respectez les fans.

« Après les matchs, je veux que tu ailles voir les supporters. Ils paient pour venir te voir, pour te soutenir. Il faut respecter ça, même si c’était parfois difficile. »