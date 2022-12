Kylian Mbappe: l’attaquant français manque un entraînement ouvert avant le match de quart de finale de la Coupe du monde en Angleterre | Nouvelles du football

Le directeur adjoint de l’Angleterre, Steve Holland, a déclaré que la star française Kylian Mbappe faisait partie d’une poignée de joueurs sur la planète qui ont besoin d’une “attention particulière”.

Mbappe a raté la séance d’entraînement ouverte de la France mardi – à seulement quatre jours du quart de finale de la Coupe du monde de samedi contre l’Angleterre.

L’attaquant du PSG, qui est le meilleur buteur du tournoi avec cinq buts, a subi une séance de récupération séparée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste en chef de Sky Sports, Kaveh Solhekol, analyse l’absence de Kylian Mbappe à la séance d’entraînement ouverte de la France et si l’Angleterre devrait ou non en tenir compte



Mais le joueur de 23 ans est un gros casse-tête pour l’Angleterre, dont l’assistant a aidé à élaborer des plans pour garder Lionel Messi silencieux alors que Chelsea choquait Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions en 2012.

“Je pense qu’il y a une poignée de joueurs sur la planète auxquels vous devez accorder une attention particulière”, a déclaré Holland. “Messi en a été un et l’est probablement encore.

“Vous devriez mettre Mbappe dans ce genre de catégorie que je suggérerais.

“Nous devons essayer d’éviter de nous retrouver dans des situations où il est aussi dévastateur que nous l’avons tous vu. Nous devons essayer de trouver un moyen d’éviter cela.

“Je me souviens d’avoir eu une conversation avec (Jose) Mourinho à ce sujet il y a longtemps quand il était avec le Real Madrid, ils jouaient à Barcelone et ils avaient (Cristiano) Ronaldo.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur buteur français de tous les temps, Olivier Giroud, déclare que le monde n’a toujours pas vu le meilleur de l’attaquant Kylian Mbappe



“(Dani) Alves serait l’arrière droit de Barcelone et attaquant en attaque, il jouerait un soldat contre lui pour essayer de l’arrêter.

“Mais bien sûr, vous ne recevez aucune menace de la part de votre équipe de la part du soldat car vous arrêtez simplement quelqu’un, vous ne le blessez pas réellement.

“Ensuite, il essaierait de faire jouer Ronaldo contre lui, directement, un contre un parce qu’Alves était fantastique en attaque mais peut-être pas aussi bon défensivement en conséquence.

“Il y a toujours un plus et un moins pour tout le monde. C’est ce chat et cette souris, oui, nous devons encore essayer de traiter avec lui mais nous devons aussi essayer d’exploiter la faiblesse que sa super force offre, si je ‘ j’ai du sens.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien attaquant d’Arsenal, Alan Smith, révèle à quel point l’Angleterre s’est mal comportée contre les «meilleures équipes» de son histoire en Coupe du monde et pourquoi Kylian Mbappe est celui à surveiller



“Essayer d’adapter votre équipe pour couvrir cela tout en essayant de créer vos propres problèmes est, je pense, le défi.

“J’aimerais penser que nous ne chercherons pas seulement à arrêter un joueur, mais nous chercherons à essayer de faire tout notre possible pour limiter sa super force tout en essayant de nous concentrer sur nos propres forces car nous avons de bons joueurs.

“Des joueurs aussi susceptibles de causer des problèmes à la France que Mbappe le serait pour nous. Nous devons trouver cet équilibre.”

“L’Angleterre contre la France est un match à 50-50”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien attaquant anglais Alan Smith donne son verdict sur la victoire 3-0 de l’Angleterre contre le Sénégal et évalue comment les meilleures équipes de la Coupe du monde sont susceptibles de concéder des chances



Les joueurs anglais étaient libres mardi, mais le personnel a commencé à se préparer sérieusement, écoutant un rapport détaillé sur la France à 9 heures du matin lundi, n’étant revenu du match contre le Sénégal que six heures plus tôt.

Tim Dittmer, le responsable des entraîneurs de la Football Association, suit les champions en titre depuis deux ans et a fait une présentation sur les adversaires de samedi.

“C’est un match 50-50 à mes yeux”, a déclaré Holland. “Si vous jouez contre une opposition inférieure et que vous jouez bien, vous obtenez le résultat.

“C’est le défi. Nous pourrions bien jouer et ne pas obtenir de résultat. C’est 50-50 avec des joueurs spéciaux qui peuvent soudainement produire quelque chose à partir de rien.

“Mais je pense que l’équipe est vraiment bien équipée pour le voyage que ce quart de finale pourrait être. La nuit pourrait être longue. Je pense que nous sommes aussi prêts que jamais pour y faire face.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Bukayo Saka a été interrogé sur les comparaisons avec le vainqueur de la Coupe du monde de France, Kylian Mbappe, mais a insisté “il n’y a qu’un seul Mbappe, tout comme il n’y a qu’un seul moi”



Holland pense que l’Angleterre a “l’occasion parfaite” de préparer les joueurs tactiquement et physiquement compte tenu du calendrier de cette semaine, affirmant qu’il n’y a “aucune excuse” avant le week-end.

Il s’agit, dit-il, de s’appuyer sur ce qu’ils ont fait plutôt que de revenir au début alors que les spectateurs se demandent s’ils vont s’en tenir à une ligne de fond à quatre ou revenir à une ligne de fond à cinq.

La Hollande n’est pas “entièrement d’accord avec” la perception selon laquelle cette dernière est une approche plus négative, affirmant qu’il s’agit de la manière dont ils peuvent “utiliser les attributs qui nous ont été donnés par le pays”.

“Je pense que le défi avec nous avant le tournoi et avant chaque match que nous jouons maintenant est de regarder ce que nous avons, les outils que nous avons dans le sac”, a déclaré Holland.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien défenseur anglais Wes Brown soutient les Three Lions pour battre la France 2-1 et dit que Gareth Southgate ne devrait pas changer la composition juste pour Kylian Mbappe



“Regardez les problèmes que l’adversaire va nous causer, ses faiblesses, et essayez de trouver quelque chose qui nous donne les meilleures chances de gagner le match.

“Cela semble un peu évident mais vraiment, mais pour gagner des tournois, vous devez être la meilleure équipe d’Europe ou du monde dans les deux bancs des pénalités.

“Il y aura beaucoup d’opinions sur la façon dont vous passez d’un banc des pénalités à l’autre – différentes nations le feront de différentes manières et il n’y a pas de bien ou de mal – mais normalement dans les deux bancs des pénalités, c’est la loi.”