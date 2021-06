Kylian Mbappe: l’attaquant français dit qu’Olivier Giroud n’aurait pas dû critiquer ses coéquipiers avant l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Kylian Mbappe a affirmé que les critiques publiques d’Olivier Giroud à l’encontre de ses coéquipiers de France après leur victoire à l’échauffement de l’Euro 2020 contre la Bulgarie ont affecté les préparatifs de l’attaquant pour le tournoi.

Giroud est entré en jeu à la place de Karim Benzema au Stade de France et a marqué deux buts en seconde période alors que l’équipe de Didier Deschamps battait confortablement la Bulgarie 3-0 lors de son dernier match amical pré-Euros.

Mais malgré la performance de l’attaquant de Chelsea, Giroud a semblé adresser des critiques à ses coéquipiers après le match pour ne pas lui avoir fourni suffisamment de services dans le dernier tiers et pour avoir ignoré son mouvement.

« J’étais un peu calme parce que, parfois, je fais des courses et les balles ne viennent pas », a déclaré Giroud. « Je ne dis pas que je fais toujours les meilleures courses mais je cherche à proposer des solutions dans la surface. »

Image:

Giroud a trouvé le chemin des filets 46 fois pour son pays et il compte cinq buts de retard sur le meilleur buteur français de tous les temps, Thierry Henry.



Avant le match d’ouverture de la France dans le Groupe F contre l’Allemagne à l’Allianz Arena de Munich mardi, Mbappe, qui a marqué le premier but lors de son triomphe 3-0 contre le Pays de Galles le 2 juin, a répondu aux accusations de l’attaquant en critiquant la décision de Giroud de faire ses frustrations public plutôt que de résoudre les problèmes avec ses collègues de l’équipe nationale.

Mbappe a déclaré: « Ce n’est pas ce qu’il a dit. Franchement, ce qu’il a dit ne me dérange pas. Je suis un attaquant et c’est une opinion. Il exprime une opinion quand il parle. Cela ne me dérange pas.

« Je suis un attaquant et j’ai eu ce sentiment 365 fois dans un match et je l’aurai à nouveau, quand vous sentez que vous n’obtenez pas le service [of the ball]. Il s’agit plutôt de le rendre public.

« Je l’ai félicité d’avoir marqué dans le vestiaire, il ne m’a rien dit, puis j’ai eu des nouvelles de la presse. Il n’a rien dit de mal.

















0:24



Paul Pogba pense que l’inclusion de Karim Benzema dans l’équipe de France pour la première fois en six ans à l’Euro 2020 rend l’équipe encore meilleure que celle qui a remporté la Coupe du monde 2018



« C’est un attaquant, il veut marquer des buts, il est proche d’un record et quand vous êtes un attaquant, que cela vous plaise ou non, cela vous rentre dans la tête. S’il avait pu marquer un autre but, il l’aurait fait.

« Mais le faire [the argument] public… J’aurais préféré le laisser venir et s’exprimer encore plus dans le vestiaire. Cela m’est arrivé. Nous nous connaissons depuis un moment.

« Tu sais comment je suis dans le vestiaire. Si j’ai quelque chose à dire à quelqu’un je le dis. Ce n’est pas un problème mais ça reste dans le vestiaire. Mais ce n’est pas un problème, ce sont des petites bagatelles.

« Et je ne veux pas que cette préparation, qui a bien commencé – parce que nous avons joué de bons matches – soit gâchée ou que l’équipe soit affectée parce que l’équipe n’a pas besoin de ça. Nous avons des défis difficiles à relever et nous n’avons pas besoin de créer nos propres obstacles. »

Image:

Mbappe a marqué 17 buts en 43 sélections pour la France



Mbappe, 22 ans, participant à son deuxième tournoi majeur pour la France, a également adressé ses meilleurs vœux à Christian Eriksen qui a subi un arrêt cardiaque juste avant la mi-temps du match d’ouverture du Danemark contre la Finlande samedi. Le match a été temporairement suspendu car le milieu de terrain a été transporté à l’hôpital, où il continue de recevoir des soins mais reste dans un état stable.

Il a déclaré: « Nous étions en séance d’entraînement. Nous étions près de la fin de la séance lorsque l’entraîneur l’a annoncé à ceux qui tiraient des coups francs et des tirs au but. En entendre parler était horrible.

« Nous sommes des joueurs et nous connaissons le stress qu’il y a sur le terrain. Franchement, le match devient alors sans importance. Les joueurs ont été très courageux pour revenir sur le terrain.

« La première chose à laquelle je pense, c’est que j’espère qu’il va bien et que sa famille et ses proches vont bien parce que c’est une épreuve tellement difficile. »

Image:

La France de Didier Deschamps est considérée comme l’une des favorites pour remporter l’Euro 2020



Le patron de la France Deschamps a déclaré l’attaquant Benzema apte à affronter l’Allemagne de Joachim Low après que l’attaquant du Real Madrid, qui jouait son deuxième match avec les Blues après une interruption de six ans de l’équipe nationale, se soit blessé au genou contre la Bulgarie.

Antoine Griezmann soigne également un problème au mollet, mais Deschamps a déclaré que l’attaquant de Barcelone devrait également être disponible pour le match de mardi.

















6:35



L’ancien joueur de Barcelone et de France Eric Abidal pense que même si l’équipe de Didier Deschamps pourrait être favorite pour remporter le tournoi, elle devra être à son meilleur dans une compétition très difficile



Après le match très attendu du Groupe F à Munich, les champions du monde en titre se rendent à la Puskas Arena de Budapest pour affronter la Hongrie le 19 juin avant d’affronter le Portugal, qui a battu la France pour remporter l’Euro 2016 lors de son tournoi à domicile, quatre jours plus tard au même endroit.