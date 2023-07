Kylian Mbappe: l’attaquant du Paris Saint-Germain devrait rencontrer le président du club Nasser Al-Khelaifi cette semaine dans un contexte d’incertitude de transfert | Nouvelles du football

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, se retrouvera face à face avec Kylian Mbappe pour la première fois depuis « la lettre » mardi.

Mbappe a envoyé une lettre au PSG en juin déclarant qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son contrat, qui expire en 2024, ce qui signifie qu’il pourrait partir gratuitement l’été prochain – une situation que le président du club Al-Khelaifi cherche désespérément à éviter.

L’attaquant français a précisé plus tard qu’il n’avait pas demandé au club de lui permettre de rejoindre les géants espagnols du Real Madrid, qui ont tenté en vain de le faire atterrir dans le passé.

Il s’est vu donner comme date limite le 31 juillet pour s’engager à rester au PSG jusqu’à au moins l’été 2025, faute de quoi il sera vendu au plus offrant le mois prochain.

Al-Khelaifi prononcera demain un discours devant toute l’équipe sur son nouveau terrain d’entraînement de 250 millions de livres sterling, où il soulignera l’importance du PSG en tant qu’institution et l’équipe apportera son plein soutien au nouvel entraîneur-chef Luis Enrique.

Mbappe est retourné à l’entraînement du PSG lundi pour la première fois depuis qu’il a annoncé au club qu’il partait à l’expiration de son contrat l’été prochain. Il a subi des contrôles médicaux standard et reprendra l’entraînement complet mardi.

Les membres de l’équipe du PSG qui ont joué pour leur pays en juin n’ont pas dû revenir avant lundi.

Neymar est également sur le nouveau terrain d’entraînement pour travailler sur sa récupération après une opération à la cheville en mars. Le PSG affrontera Le Havre en amical vendredi avant de s’envoler pour le Japon pour sa tournée de pré-saison.

Qu’ont dit Al-Khelaifi et Mbappe l’un sur l’autre ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le PDG du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré que le club ne laisserait pas Mbappe partir gratuitement l’été prochain, insistant sur le fait que l’attaquant devait signer un nouveau contrat cette fenêtre s’il voulait rester.



Une déclaration de l’entourage de Mbappe début juin :

« Après avoir déclaré publiquement ces dernières semaines qu’il serait Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n’a pas demandé son départ cet été, mais s’est contenté de confirmer au club qu’il n’activait pas son année supplémentaire.

« La direction du club en charge de sa prolongation (signée le 21 mai 2022) a été informée de sa décision le 15 juillet 2022 et le seul but de la lettre était de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement auparavant.

« Mbappe et son entourage affirment ne plus avoir discuté de ce point avec le club au cours de l’année, sauf il y a 15 jours pour annoncer l’envoi de la lettre. Aucune nouvelle prolongation éventuelle n’a non plus été évoquée.

« Enfin, Mbappe et son entourage regrettent que la réception de cette lettre ait été transmise aux médias et que ces échanges soient rendus publics dans le seul but de nuire à son image et au bon déroulement des conversations avec le club. »

Image:

Mbappé était le meilleur buteur du PSG la saison dernière





Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi s’exprimait début juillet :

« Ma position est très claire. Je ne veux pas la répéter à chaque fois : si Kylian veut rester, nous voulons qu’il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat.

« Nous ne voulons pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. Nous ne pouvons pas faire cela. C’est un club français.

« Il a dit qu’il ne partirait jamais gratuitement. S’il change d’avis aujourd’hui, ce n’est pas de ma faute. Nous ne voulons pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde, c’est très clair. »

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été lorsque le mercato s’ouvrira le 14 juin et se clôturera à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.