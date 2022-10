Kylian Mbappe, l’accord avec le PSG pourrait être le plus élevé de l’histoire si le Français remplit son contrat, selon un rapport

Le PSG, champion de France, a remué ciel et terre pour retenir les services du joyau de la couronne Kylian Mbappe cet été. Et des informations ont fait surface selon lesquelles le contrat entre les parties, qui court jusqu’en 2025 s’il est rempli, fera de l’accord actuel du garçon parisien avec le club, le plus élevé de l’histoire.

A LIRE AUSSI | Ligue 1 : Lille bat l’AS Monaco dans une victoire écrasante 4-3 à domicile

Mbappe a signé un accord exceptionnel avec le PSG pour exercer son métier pour le club pendant deux ans avec une option pour une troisième saison.

On pense que Mbappe devrait empocher 630 millions d’euros s’il décide de mener à bien son contrat avec le PSG.

Les petits caractères de l’accord officiel, qui a été divisé en plusieurs parties, comprenaient son salaire représentant un montant net de 72 millions d’euros par an, une prime à la signature de 180 millions d’euros sur trois versements et une prime de fidélité à verser aux 23 ans. -vieux à la fin de chaque année.

Mbappe recevrait 70 millions d’euros à la fin de la première année, 80 millions d’euros supplémentaires s’il joue pour le club français jusqu’en 2024 et 90 millions d’euros supplémentaires s’il signe pour la saison se terminant en 2025.

https://www.youtube.com/watch?v=fqNl-E1LU70″ width=”853″ height=”480″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Le PSG a employé un approche similaire à celle de Barcelone, qui a signé une prolongation de contrat avec Lionel Messi en 2017. Le contrat de 138 millions d’euros par saison entre le club espagnol et l’argentin a rapporté à Messi environ 550 millions d’euros alors que l’équipe catalane exerçait cet accord à travers une clause de renouvellement et de fidélité.

Le contrat de six ans du PSG avec Neymar, qui court jusqu’à la fin de 2023, rapportera à la star brésilienne 236 millions d’euros.

Les propriétaires qatariens du PSG ont a déversé des sommes exorbitantes à la poursuite de l’insaisissable Gloire des champions de l’UEFA, qui n’a pas encore été remportée par le club de football parisien.

Le PSG est actuellement au sommet de son classement national et de son groupe de la Ligue des champions.

Mbappe a marqué dix fois en championnat cette saison et a également fourni quelques passes décisives, tandis que Neymar a s neuf buts et sept passes décisives. Messi a marqué à six reprises en championnat et a enregistré neuf passes décisives cette saison.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives ici