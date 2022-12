Kylian Mbappe: la star française bien placée pour devenir le meilleur joueur de la planète après les héroïsmes de la finale de la Coupe du monde | Nouvelles du football

C’était l’une des meilleures finales de Coupe du monde de l’histoire, mais elle n’a été rendue possible que par un seul homme.

Lionel Messi a fait la une des journaux en dirigeant l’Argentine vers la gloire, mais le Français Kylian Mbappe a transformé une finale banale en direction d’une confortable victoire à l’Albiceleste en un concours vraiment classique.

Après avoir ramené la France de 2-0 à 2-2 en l’espace de 60 secondes, les caméras se sont tournées vers le frère de Mbappe, Ethan, dans la foule. “C’est toi, c’est toi [It’s all you, it’s all you!]” a crié son frère depuis les gradins.

Il n’avait pas tort. La France était complètement hors jeu et se dirigeait vers la défaite et seul son talisman s’est présenté en finale pour lui donner de multiples chances de se battre.

Mais même Mbappe à son meilleur – ce qu’il était dimanche soir – n’a pas pu surmonter le récit du dernier moment de la Coupe du monde de Messi.

Image:

Mbappe a marqué un triplé en finale de la Coupe du monde – le premier joueur à le faire depuis Sir Geoff Hurst en 1966





Cela peut être dur pour le remplaçant Randal Kolo Muani qui est sorti du banc pour – comme Mbappe – remporter un coup de pied et en marquer un autre lors de la fusillade. Mais le joueur de 24 ans s’est vu offrir une chance en or de gagner le match en prolongation, pour le voir sauvé. Si cette chance revenait à Mbappe…

Le coup du chapeau de la finale de la Coupe du monde du n ° 10 français pour ramener deux fois la France par derrière, comme chaque moment de Mbappe au Qatar, a presque tourné en dérision le tournoi que tant de gens, même le grand Messi, ont eu du mal à maîtriser.

Ses 12 buts en seulement deux tournois de la Coupe du monde le placent à seulement quatre buts du record de tous les temps de Miroslav Klose, un record qui pourrait tomber lors de la prochaine tentative de Mbappe à la gloire de la Coupe du monde en 2026.

Au stade Lusail, le culot qu’il a montré pour mettre trois pénalités devant Emiliano Martinez, lorsque ses coéquipiers ont lutté contre le même gardien de but lors de la fusillade, a été l’ultime démonstration de la mentalité de grand match – tandis que la tête pour mettre en place son deuxième but était aussi bon que le coup de ciseaux lui-même.

Image:

Mbappe est devenu le premier joueur de la Coupe du monde à marquer un triplé en finale mais à se retrouver du côté des perdants





Au-delà de la finale, cependant, et du classement général de la Coupe du monde au Qatar, Mbappe a rappelé à tous son statut de joueur complet à ce très haut niveau.

S’il n’est pas traité – comme il l’a été contre la Pologne, le Danemark et l’Australie dans les premiers tours – Mbappe a le potentiel de décider de grands matches à sa manière brillante.

Mais le talent de Mbappe est si élevé que même si les équipes terminent un plan de match réussi contre le joueur de 23 ans, cela donne plus d’espace à ses talentueux coéquipiers pour prendre le relais.

Prenons l’exemple du match de quart de finale de la France contre l’Angleterre. Une grande partie de l’attention des médias à l’approche du match a porté sur la façon dont les Trois Lions traiteraient Mbappe. Kyle Walker, fréquemment interrogé sur la façon dont il traiterait avec la star française, a été mis à l’honneur, tandis que le directeur adjoint anglais Steve Holland a révélé que le talisman de la France nécessitait “une attention particulière”.

Mais le premier but de la France dans la victoire 2-1 est venu d’une contre-attaque de Mbappe sur la gauche qui a vu plusieurs joueurs anglais doubler et tripler sur lui. Le joueur de 23 ans a changé de jeu et le milieu de terrain anglais n’a pas pu atteindre Aurélien Tchouameni à temps, laissant le milieu de terrain frapper à distance.

Image:

Mbappe a marqué huit buts au Qatar pour devenir l’une des stars du tournoi





Antoine Griezmann a été le joueur le plus créatif du tournoi, avec le plus d’occasions créées, de centres réussis et le plus grand nombre de passes décisives. Olivier Giroud a connu son meilleur tournoi à ce jour devant le but à l’âge de 36 ans.

En plus d’être un talent individuel de premier plan, Mbappe était la distraction qui a permis aux autres stars françaises de s’épanouir. Si vous ne pouvez pas l’arrêter, quelqu’un d’autre vous aura.

Il a raté le gros lot cette année, mais Mbappe aura à nouveau son temps, surtout compte tenu de la direction du match.

On a beaucoup parlé de qui reprendra le flambeau de Messi et Cristiano Ronaldo lorsque les deux mégastars du football se retireront du match. L’affichage le plus récent de Mbappe l’a placé tout en haut de cette liste.

Image:

Mbappe peut remplacer Messi en tant que meilleur joueur du monde





Il a la stature de club pour devenir le meilleur joueur du monde, c’est certain. Le joueur de 23 ans a 221 buts en 309 matches de carrière en club, ce qui représentera sûrement un chiffre aux côtés des 706 buts de Messi en 863 matches de club alors que Mbappe entre dans ses premières années. Le fait qu’il ne l’ait pas encore fait est déjà une perspective effrayante.

Seul Erling Haaland, le junior de deux ans de Mbappe avec 178 buts en 218 matches de club, peut se présenter comme son rival dans les années à venir. Mais l’attaquant de Manchester City est déçu par son manque de présence dans les grands tournois internationaux à ce jour – il n’a encore emmené la Norvège à aucun d’entre eux.

Tous les records s’effondreront sûrement aussi vers Mbappe, parallèlement au décompte probable des buts de tous les temps de la Coupe du monde. Il n’est qu’à 11 buts d’atteindre le sommet de la liste des buteurs de tous les temps du PSG et à 17 du record de France. S’il maintient sa moyenne annuelle de buts pour la France, il battra ces deux records en 2023.

Mais Mbappe sait sans aucun doute que son record de médailles pour le club et le pays aidera à définir son héritage dans le jeu. Il atteindra probablement les chiffres de Messi dans les honneurs des clubs nationaux s’il reste au PSG, tandis que le fait d’avoir la star argentine dans son équipe augmente ses chances de gloire en Ligue des champions à Paris.

Mais toute conversation sur son entrée au panthéon de Messi and Co dépendra de son succès international. Il a déjà un trophée de la Coupe du monde et une place dans l’histoire à son nom et n’est pas satisfait après avoir raté le second.

“Nous reviendrons”, a tweeté Mbappe le lendemain de sa défaite en finale de la Coupe du monde. Et on ne sait jamais: s’il remporte suffisamment de trophées majeurs pour le club et le pays, il pourrait bien entrer dans le débat GOAT dans 15 ans.