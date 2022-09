Kylian Mbappe joue alors que le Paris Saint-Germain remporte sa première victoire contre la Juventus

Kylian Mbappe a produit deux finitions meurtrières en première mi-temps alors que le Paris Saint-Germain a lancé sa dernière candidature pour le succès de la Ligue des champions en battant la Juventus 2-1 au Parc des Princes mardi.

Les deux buts de Mbappe étaient époustouflants, le premier survenant après une passe décisive de Neymar en cinq minutes et le second à la fin d’un superbe mouvement au milieu de la première mi-temps.

Le PSG était en croisière à la mi-temps avant de se faire réveiller au début de la seconde période alors que le remplaçant Weston McKennie dirigeait la Juventus vers le match.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Pourtant, la Juve est une force fanée par rapport à il y a quelques années à peine et est venue dans la capitale française sans plusieurs joueurs clés, dont l’ancienne star du PSG Angel di Maria.

Ils n’ont pas trouvé d’égalisation et les Parisiens ont décroché leurs trois premiers points dans le groupe H.

“J’étais très content de l’équipe”, a déclaré l’entraîneur du PSG Christophe Galtier. “Gagner dans des circonstances difficiles ne peut que nous rendre plus forts.”

Mbappe, avec Galtier, avait fait l’objet de vives critiques en France dans les 24 heures précédant ce match pour avoir ri lorsqu’une question lui avait été posée lors de la conférence de presse d’avant-match sur la décision de son club de voyager pour la visite de la ligue du week-end dernier. à Nantes en jet privé plutôt que de prendre un train plus respectueux de l’environnement.

La performance du vainqueur de la Coupe du monde ici suggérait qu’aucun des titres négatifs ne l’avait dérangé à distance, car Mbappe a confirmé exactement pourquoi le PSG était si désespéré de le garder à la fin de la saison dernière alors qu’il semblait prêt à partir pour le Real Madrid.

“Nous savions avant ce match que nous avions des faiblesses mais nous travaillons pour nous améliorer”, a déclaré Mbappe à la chaîne Canal Plus.

Il a signé un nouveau contrat à Paris jusqu’en 2025 dans le but de mener son équipe locale à un premier titre en Ligue des champions après une décennie de défaites décevantes et d’humiliations occasionnelles à la fin commerciale de la compétition.

“J’ai un nouveau rôle dans l’équipe maintenant. L’entraîneur veut que je sois quelqu’un qui puisse tenir le ballon, être derrière et aussi que j’agisse comme un lien entre Leo et Ney. J’essaie de m’adapter à ce nouveau rôle tout en marquant des buts.

– Électrifiant –

Il n’a eu besoin que de cinq minutes pour percer lors d’une douce soirée après s’être brillamment lié à Neymar, l’un de ses rivaux sous les feux de la rampe dans l’équipe de superstars du PSG.

Mbappe, venant de la gauche, a fourni Neymar avant de continuer dans la surface pour rencontrer la délicieuse passe de retour du Brésilien avec une volée sur le gardien Mattia Perin dans le coin le plus éloigné.

La Juve a en fait failli égaliser à la 19e minute lorsque la tête d’Arkadiusz Milik sur un centre de Juan Cuadrado a été parée par Gianluigi Donnarumma.

C’était 2-0 à peine trois minutes plus tard, alors que Mbappe jouait un échange électrisant avec Achraf Hakimi cette fois avant d’envoyer une autre frappe pour la première fois devant Perin.

Avec Marco Verratti et la signature estivale de Vitinha volant des balles au milieu de terrain, Lionel Messi se glissant entre la défense de la Juve et le milieu de terrain pour jouer des passes intelligentes, et Mbappe cherchant à déployer son rythme électrisant, le PSG avait l’air impressionnant.

Mais l’entraîneur de la Juve Massimiliano Allegri a envoyé McKennie pour l’inefficace Fabio Miretti à la mi-temps, et l’international américain a réduit le déficit à la 53e minute.

Leandro Paredes a joué un court corner sur la gauche de Filip Kostic, et son centre a été dirigé par McKennie avec Donnarumma pris dans le no man’s land.

Mbappe avait gaspillé une grande chance de faire 3-0 quelques instants auparavant lorsqu’il avait choisi de tirer dans le filet latéral plutôt que de choisir Neymar au deuxième poteau.

A LIRE AUSSI: “Je ne sais pas quand je serai de retour”, déclare Rafael Nadal après la sortie de l’US Open

L’équipe locale a ensuite dû remercier Donnarumma pour un bel arrêt pour empêcher une tête de Dusan Vlahovic, mais une plus grande marge de victoire pour le PSG n’aurait pas été imméritée, Perin empêchant une volée tardive de Neymar.

« Nous aurions pu obtenir un résultat positif. Mais le PSG est une équipe extraordinaire avec des joueurs fantastiques, et ils ont aussi eu plusieurs occasions », a admis Allegri.

Mbappe a inscrit neuf buts en six matchs pour son club cette saison et en a marqué huit lors de ses sept dernières apparitions en Ligue des champions.

S’il continue à jouer comme il le fait en ce moment, cela pourrait bien être enfin l’année du PSG.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici