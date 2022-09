Kylian Mbappe joue alors que la France ignore les problèmes pour surclasser l’Autriche

Kylian Mbappe a marqué un but d’ouverture époustouflant alors que la France se débarrassait des blessures d’une foule de joueurs clés et d’une série de problèmes hors du terrain pour remporter une victoire bienvenue 2-0 contre l’Autriche en UEFA Nations League à Paris jeudi.

Mbappe a montré son rythme et sa force phénoménaux sur le chemin avant de terminer avec force pour donner l’avantage aux champions du monde en titre à la 56e minute au Stade de France.

Olivier Giroud, rappelé, a doublé son avance neuf minutes plus tard alors que la France manquait de vainqueurs mérités pour conjurer la menace d’une relégation de la première division de la Ligue des Nations, une compétition qu’elle avait remportée l’année dernière.

“Nous avons fait ce qu’il fallait pour remporter la victoire, créer beaucoup d’occasions et contrôler le match”, a déclaré l’entraîneur Didier Deschamps.

“Il y a beaucoup de points positifs à tirer du jeu.”

L’équipe de Deschamps doit encore remporter dimanche son dernier match du Groupe A1 à l’extérieur au Danemark pour être certaine d’éviter la relégation, tandis que la qualification pour la finale à quatre équipes en juin prochain est déjà hors de portée.

L’échec de la France à remporter l’un de leurs quatre matchs en juin en est la raison, mais la priorité des Bleus est désormais la Coupe du monde, avec le premier match de leur défense du titre au Qatar dans exactement deux mois.

Deschamps espère avoir récupéré au moins la majorité de ses vedettes au moment du match contre l’Australie, le 22 novembre.

Les absents de ce match constitueraient une équipe très forte à part entière, avec les absents dont le gardien et capitaine Hugo Lloris ; les défenseurs centraux Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe ; l’arrière gauche Theo Hernandez ; la cheville ouvrière du milieu de terrain N’Golo Kante et l’attaquant Kingsley Coman.

Karim Benzema est également absent, puis il y a Paul Pogba, qui fait face à une course contre la montre pour se remettre d’une opération au genou.

Pogba a également fait la une des journaux après avoir déposé une plainte auprès des procureurs italiens affirmant qu’il était la cible d’un complot de chantage de 13 millions d’euros (13 millions de dollars).

Son frère Mathias est l’une des cinq personnes inculpées et détenues dans cette affaire.

Giroud ferme le record de buts

Pendant ce temps, cette semaine a commencé avec la superstar du Paris Saint-Germain, Mbappe, refusant de participer à une séance photo consécutive avec la Fédération française de football au sujet des droits d’image.

Mais ni Mbappe ni ses coéquipiers ne semblaient distraits alors qu’ils surclassaient l’Autriche.

Mbappe a eu le ballon dans le filet en 90 secondes seulement pour être refusé par le drapeau de hors-jeu, et il était une menace constante en première mi-temps.

La France aurait dû mener à la pause mais l’Autriche devait remercier le gardien Patrick Pentz pour un double arrêt sensationnel à la 35e minute.

Pentz a fait basculer le coup de pied acrobatique d’Aurélien Tchouameni sur la barre, puis est descendu bas pour sauver la tentative de suivi d’Antoine Griezmann.

Avant cela, les hôtes – qui ont fait leurs débuts avec le défenseur central monégasque Benoit Badiashile et son collègue du club, le milieu de terrain Youssouf Fofana – ont vu leurs soucis de blessure augmenter lorsque Jules Kounde de Barcelone a boité.

Le gardien Mike Maignan est également sorti à la mi-temps pour être remplacé par Alphonse Areola de West Ham United, mais la France a pris les devants peu de temps après.

Mbappe a récupéré une passe de Giroud sur la gauche avant de se précipiter à l’intérieur, de rebondir sur l’Autrichien Marcel Sabitzer et de lancer un tir au-delà de Pentz.

Il a célébré en imitant un photographe, un clin d’œil apparent à la querelle gênante sur les droits d’image.

Giroud a ensuite marqué son retour sur le côté en marquant de la tête le centre de Griezmann pour porter le score à 2-0 avec son 49e but international.

Il n’est plus qu’à deux doigts du record de France de 51 de Thierry Henry.

