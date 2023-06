Kylian Mbappe informe le PSG qu’il va désormais prolonger son contrat

Kylian Mbappe a déclaré au Paris Saint-Germain qu’il n’accepterait pas l’option d’une prolongation de 12 mois de son contrat, qui expire à la fin de la saison prochaine, selon plusieurs informations.

Les informations ajoutent que la superstar française a confirmé sa décision dans une lettre au PSG, qui est catégorique sur le fait qu’il ne laissera pas Mbappe partir en tant qu’agent libre, évoquant la possibilité de mouvements immédiats par d’autres clubs et d’un transfert potentiel cet été.

Mbappe a refusé de discuter de son avenir au PSG après sa défaite en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich en mars, une autre sortie décevante de la meilleure compétition de clubs d’Europe.

Le club français, qui appartient à Qatar Sports Investments, a déjà vu Lionel Messi partir pour rien en retour, le grand argentin faisant un superbe pas vers l’équipe MLS Inter Miami.

L’avenir d’une autre star du PSG, l’international brésilien Neymar, est également incertain.

Kylian Mbappe a remporté cinq titres de Ligue 1 lors de son passage au PSG. Getty Images

Mais le départ potentiel de Mbappe, 24 ans, serait la plus grande perte pour le PSG, étant donné qu’il est une icône nationale et largement considéré comme l’un des rares joueurs capables de succéder à Messi et Cristiano Ronaldo en tant que plus grande star du jeu.

Mbappe avait jusqu’au 31 juillet pour déclencher une prolongation d’un an de son contrat. Il est au club depuis 2017 après avoir signé avec l’AS Monaco dans le cadre d’un transfert d’une valeur de 190 millions de dollars.

L’année dernière, le PSG a refusé une offre de 190 millions de dollars du Real Madrid pour l’attaquant vainqueur de la Coupe du monde, qui a ensuite signé son contrat actuel.

Le jeune attaquant est susceptible d’être lié à un déménagement à Madrid, en particulier après que Karim Benzema a quitté les géants de la Liga pour l’équipe saoudienne Al-Ittihad.

Madrid a déjà conclu un accord avec le milieu de terrain anglais Jude Bellingham. L’acquisition potentielle de Mbappe serait une déclaration d’intention majeure après avoir renoncé à leurs titres en Liga et en Ligue des champions cette année.

Le PSG prévoyait un changement de stratégie après que les mouvements des plus grandes stars n’aient pas réussi à réussir en Europe. Le nouvel accent serait mis sur les jeunes talents français. Mbappe devait être au cœur de ce changement et on espérait qu’il signerait un contrat à plus long terme.

Mbappe a remporté cinq titres de champion de France avec le PSG et a été vainqueur de la Coupe du monde avec la France en 2018.

Des informations de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.