Kylian Mbappe et le Real Madrid prennent la défense de Zinedine Zidane suite au “manque de respect” du président français de la FA

Kylian Mbappe et le Real Madrid ont publiquement soutenu Zinedine Zidane après que le président de la Fédération française de football (FFF), Noel Le Graet, a affirmé qu’il ignorerait les appels du vainqueur de la Coupe du monde 1998 s’il tentait de lui téléphoner.

Zinedine Zidane a été lié à plusieurs reprises au poste de manager de l’équipe de France ces dernières années, l’ancien patron du Real Madrid souhaitant succéder à Didier Deschamps.

Cependant, la FFF a annoncé samedi que Deschamps avait signé une prolongation de contrat, le gardant aux commandes jusqu’à au moins la Coupe du monde 2026. En effet, ses résultats ont justifié la prolongation, atteignant une deuxième finale de Coupe du monde consécutive le mois dernier.

Lors d’une conversation avec un diffuseur français CMR à propos de la décision de prolonger le contrat de Deschamps, Le Graet a été interrogé sur la possibilité que Zidane dirige désormais le Brésil à la place. Sa réponse a laissé peu de place à la réconciliation entre les deux, semble-t-il.

“Je m’en fous, il peut aller où il veut”, a déclaré Le Graet à propos de Zidane. “Je sais très bien que Zidane a toujours été sur le radar. Il avait beaucoup de partisans; certains attendaient le départ de Deschamps… Mais qui peut faire de sérieux reproches à Deschamps ? Personne.

“Il [Zidane] fait ce qu’il veut; ce ne sont pas mes affaires. Je ne l’ai jamais rencontré, nous n’avons jamais envisagé de nous séparer de Didier. Il peut aller où il veut, dans un club… Si Zidane essayait de me contacter ? Certainement pas, je ne décrocherais même pas le téléphone.

Pour Mbappe, cependant, le renvoi impitoyable de Zidane par Le Graet – même dans des circonstances hypothétiques – ne convenait pas. L’attaquant du Paris Saint-Germain a pris Twitter (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour exprimer ses frustrations, sans pointer directement le tweet en direction du président de la FFF.

“Zidane, c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça”, a déclaré Mbappe.

Le Real Madrid, pour qui Zidane a remporté trois trophées consécutifs de la Ligue des champions en tant que manager entre 2016 et 2018, a également a publié une déclaration (s’ouvre dans un nouvel onglet) s’opposer aux propos de Le Graet.

“Le Real Madrid CF déplore les commentaires malheureux du président de la Fédération française de football, Noël Le Graet, concernant Zinedine Zidane, l’une des plus grandes légendes du sport au monde”, indique un communiqué.

“Ces propos montrent un manque de respect pour l’une des figures les plus admirées des fans de football du monde entier et notre club attend une correction immédiate. Zinedine Zidane, champion du monde et d’Europe représentant son pays, parmi de nombreux autres honneurs, il incarne les valeurs du sport et l’a prouvé tout au long de sa carrière professionnelle de joueur et d’entraîneur.

“Les déclarations du président de la Fédération française de football sont inappropriées pour quelqu’un qui détient une telle représentation et sont en elles-mêmes inappropriées.”

Zidane a remporté la Coupe du monde 1998 et le Championnat d’Europe 2000 avec la France en tant que joueur, ainsi que la deuxième place de la Coupe du monde 2006 après avoir marqué un but en finale.