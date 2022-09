Kylian Mbappe et le patron du PSG Christophe Galtier font face à une réaction violente pour avoir ri de la question du jet privé

Kylian Mbappe a éclaté de rire et Galtier a répondu par une blague lorsqu’on l’a interrogé sur le voyage en jet privé du PSG à Nantes. Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images

L’entraîneur-chef du Paris Saint-Germain Christophe Galtier et l’attaquant Kylian Mbappe ont fait face à un contrecoup mardi pour avoir ri d’une question sur la raison pour laquelle l’équipe a pris un jet privé pour un court voyage à un match à Nantes le week-end dernier.

Mbappe a éclaté de rire et Galtier a répondu par une blague lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse lundi pourquoi le PSG s’était rendu en avion à Nantes, où il avait remporté une confortable victoire 3-0.

“Ce matin, nous en avons parlé avec la société qui organise nos voyages et nous envisageons de voyager en char à voile”, a déclaré Galtier, tandis que Mbappe a refusé de commenter davantage la question.

Une vidéo de leurs commentaires est devenue virale, déclenchant des réactions de colère de la part des utilisateurs des médias sociaux, des écologistes et des politiciens français.

“Êtes-vous sérieux, répondre comme ça ???,” La maire de Paris Anne Hidalgo a tweeté. “Réveillez-vous les gars ???”

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré mardi à la chaîne française BFM TV: “J’adore Mbappe, nous pouvons tous avoir le fou rire au moment le moins opportun et c’était vraiment le moment le moins opportun.”

“Mais nous devons tous prendre le changement climatique au sérieux”, a-t-il dit, ajoutant que l’ironie de Galtier avait été “hors de propos”.

Le PSG n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter.

Nantes est accessible depuis Paris via un voyage en train d’une heure.

L’utilisation des jets privés a été un sujet très discuté en France et dans le monde cet été, les utilisateurs des médias sociaux suivant – et critiquant – leur utilisation au milieu d’une série de vagues de chaleur, de sécheresses et d’inondations déclenchées par le changement climatique.

Le président Emmanuel Macron a déclaré lundi lors d’une conférence de presse que “chacun doit faire sa part” pour lutter contre le changement climatique.