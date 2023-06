Kylian Mbappe et Harry Kane pourraient être les plus grandes histoires de transfert du football cet été

La décision de Kylian Mbappe de ne pas saisir l’option d’une prolongation de 12 mois de son contrat avec le Paris Saint-Germain pourrait déclencher une guerre d’enchères pour la superstar française cet été.

Le PSG est catégorique, il ne sera pas autorisé à partir en tant qu’agent libre lorsque son contrat actuel expirera à la fin de la saison prochaine, ce qui signifie qu’il pourrait être mis en vente pendant cette fenêtre de transfert si une résolution sur son avenir n’est pas convenue.

Le Real Madrid convoite Mbappe depuis plusieurs années et a lancé en 2021 sans succès une offre de 190 millions de dollars pour l’emmener au Bernabeu. Le géant espagnol semble être la destination la plus probable pour l’attaquant vainqueur de la Coupe du monde, en particulier à un moment où il doit trouver un remplaçant pour Karim Benzema, qui a rejoint l’équipe saoudienne d’Al-Ittihad.

Mais Mbappe a décrit cette semaine des informations affirmant qu’il voulait déménager à Madrid cet été comme des « mensonges ».

« J’ai déjà dit que je continuerai la saison prochaine au PSG où je suis très content », a-t-il tweeté.

Le PSG sera mis dans une position difficile si Mbappe s’en tient à sa position actuelle selon laquelle il ne partira pas cet été et ne signera pas non plus de nouveau contrat.

Le club français soutenu par le Qatar a déjà vu Lionel Messi partir en tant qu’agent libre, après que le grand argentin ait accepté de rejoindre l’équipe MLS Inter Miami, et manquerait probablement l’un des plus gros frais de transfert de l’histoire du football si Mbappe part. pour rien aussi.

Il est peu probable que Madrid soit le seul grand club européen intéressé par Mbappe, mais son prix signifie que seuls quelques privilégiés pourraient se permettre de financer l’accord.

Voici un aperçu des autres joueurs vedettes qui pourraient être en mouvement.

HARRY KANE (TOTTENHAM)

Le meilleur buteur de tous les temps en Angleterre entre dans la dernière année de son contrat et continue d’être lié à des déménagements à Manchester United et à Madrid.

Harry Kane dépasse Wayne Rooney Lors d’un match contre l’Italie en mars, Harry Kane a dépassé Wayne Rooney pour devenir le meilleur buteur de tous les temps en Angleterre.

Tottenham a résisté à toutes les tentatives précédentes pour attirer son attaquant emblématique, mais court le risque de le perdre pour rien s’il refuse de prolonger son contrat actuel.

Kane n’a jamais remporté de trophée majeur et aura 30 ans avant le début de la saison prochaine.

Les Spurs savent également que cet été pourrait être la dernière chance d’exiger des frais importants pour Kane et l’aurait évalué à 123 millions de dollars.

Il reste à voir si l’intérêt signalé par Madrid se refroidit à la lumière de la disponibilité potentielle de Mbappe.

ILKAY GUNDOGAN (MANCHESTER CITY)

Après avoir remporté le trophée de la Ligue des champions à Istanbul, le capitaine inspirant de City devrait devenir agent libre, à moins qu’un nouveau contrat ne soit bientôt conclu.

Gundogan a été lié à plusieurs reprises à un déménagement à Barcelone, mais le manager de la ville, Pep Guardiola, a clairement indiqué qu’il souhaitait que le milieu de terrain de 32 ans reste.

Après avoir terminé le triplé – y compris le titre de Premier League et la FA Cup – cette saison, c’est peut-être le moment idéal pour l’international allemand de faire ses adieux.

RIZ DÉCLAN (JAMBON DE L’OUEST)

Après avoir vu son partenaire du milieu de terrain anglais Jude Bellingham signer pour Madrid, Rice devrait également être en mouvement cet été.

Arsenal semble mener la course pour sa signature, bien que le milieu de terrain soit également lié à Manchester United, Chelsea et Bayern Munich.

Milieu de terrain polyvalent, Rice serait une déclaration de signature pour Arsenal après l’effondrement du défi du titre de Premier League du club londonien dans les dernières semaines de la saison.

VICTOR OSIMHEN (NAPLES)

L’attaquant au score libre s’est imposé comme l’un des attaquants les plus excitants au monde et a ainsi attiré de nombreux admirateurs.

Manchester United a été le plus étroitement lié, étant donné le besoin d’Erik ten Hag de faire appel à un remplaçant de premier ordre pour Cristiano Ronaldo, parti en novembre.

Osimhen n’est peut-être pas le seul membre de l’équipe championne de Naples à attirer l’attention cet été, en particulier après le départ de l’entraîneur inspirant Luciano Spalletti.

Khvicha Kvaratskhelia a été exceptionnel la saison dernière, tandis que le défenseur Kim Min-jae est un autre joueur lié à United.

JOSKO GVARDIOL (RB LEIPZIG)

L’une des stars de la Coupe du monde, le défenseur croate a été lié à un déménagement à Manchester City.

Le Croate Josko Gvardiol et le Marocain Achraf Dari marquent de belles têtes consécutives pour donner le coup d’envoi du match pour la troisième place de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Cependant, Leipzig devrait exiger des frais record du monde pour un défenseur s’il veut vendre Gvardiol.

United a payé 80 millions de livres sterling (puis 97 millions de dollars) pour Harry Maguire en 2019, ce qui l’a vu battre City à la signature de l’international anglais.

Guardiola a déjà parlé de la nécessité de s’appuyer sur le succès de City en Ligue des champions et devrait renforcer son équipe triplée. Mateo Kovacic de Chelsea est un autre joueur avec lequel City a été lié.

Maguire, quant à lui, fait face à un avenir incertain à United après avoir perdu sa place sous Ten Hag. Il a été lié à un déménagement à Tottenham.

SUPPORT MAÇON (CHELSEA)

Les rapports indiquent que United est sur le point de faire un transfert de 63 millions de dollars pour le milieu de terrain anglais, qui a déjà été lié à Liverpool et Arsenal.

Ten Hag veut plus de profondeur dans son équipe, qui a remporté la Coupe de la Ligue et terminé troisième de la Premier League la saison dernière.

Alors qu’un attaquant de haut niveau est la priorité, l’entraîneur néerlandais doit se renforcer ailleurs et, avec Tottenham, a également été lié au gardien de but de Brentford, David Raya.

RANDAL KOLO MUANI (EINTRACHT FRANCFORT)

L’attaquant français a impressionné lors de la Coupe du monde mais n’était dans l’équipe qu’en remplacement d’une blessure tardive avant de saisir sa chance de briller.

Il a longtemps été considéré comme une cible pour le Bayern Munich car le champion d’Allemagne a semblé manquer d’avant-centre depuis le départ de Robert Lewandowski l’année dernière, mais le PSG et Manchester United auraient également été intéressés.

Kolo Muani a marqué 23 buts et en a marqué 17 autres lors de sa seule saison avec Francfort, qui n’est qualifié que pour la Ligue de conférence Europa la saison prochaine.

MOISE CAICEDO (BRIGHTON)

Peut-être que si Arsenal avait réussi dans ses tentatives de débarquer Caicedo en janvier, il ne serait pas tombé aussi dramatiquement lors de la course au titre.

Le milieu de terrain s’est imposé comme un talent stellaire et semble certain de quitter Brighton cet été.

Arsenal continue d’être lié, avec Chelsea, tandis que beaucoup d’autres sont susceptibles de surveiller sa situation.

Reportage de l’Associated Press.

