Kylian Mbappe et Achraf Hakimi définissent des objectifs d’amitié avec un échange de t-shirt après le match de demi-finale

Le Français Kylian Mbappe et le Marocain Achraf Hakimi sont amis depuis longtemps, mais la rivalité tout en représentant leur pays respectif était de premier ordre en demi-finale de la Coupe du monde. La France a battu le Maroc 2 à 0 au stade Al Bayt, mercredi 14 décembre.

Après la défaite, Hakimi a été vu déçu, allongé au sol mais a rapidement obtenu le soutien de son coéquipier du Paris Saint-Germain (PSG), Mbappe. Le geste de Mbappe a conquis tout le monde car après le match, il s’est précipité vers Hakimi, a donné sa main et a soulevé le joueur marocain. Peu de temps après, ils se sont étreints et ont ensuite échangé leurs T-shirts.

Mbappe, 23 ans, a enfilé le maillot n ° 2 de Hakimi et a rejoint le reste de son équipe, célébrant leur victoire. Pendant ce temps, Hakimi portait le maillot emblématique n ° 10 de Mbappe et tapotait ses coéquipiers dans le dos pour une course incroyable dans le tournoi.

Le Maroc n’a pas remporté la demi-finale, mais il a conquis le cœur des fans de football du monde entier pour sa performance remarquable et impressionnante tout au long du tournoi. Parallèlement à cela, l’amitié entre Mbappe et Hakimi a également attiré l’attention des fans. Voici un aperçu de la réaction de leurs fans à ce geste :

Un utilisateur a écrit : “Dites ce que vous voulez à propos de Mbappe mais c’est un acte de classe…

Porter le maillot d’Hakimi à plein temps ❤️👏”

L’un des fans a admiré leur amitié et a écrit: “On devrait avoir un ami dans la vie comme Hakimi et Mbappe.”

L’échange de maillot a impressionné les fans et les gens ont qualifié le geste de véritable exemple d’amitié et de bromance.

Regarder | Kylian Mbappe console Achraf Hakimi après que la France a battu les rêves de Coupe du monde du Maroc

Le Maroc affrontera désormais la Croatie dans le match pour la médaille de bronze, où la France et l’Argentine se battront pour le titre le 18 décembre (dimanche). Cependant, le capitaine français Hugo Lloris estime que le dernier affrontement contre l’Argentine ne sera pas facile. Il a déclaré : « L’Argentine est une très bonne équipe. Ils ont montré à quel point ils sont compétitifs et ils ont ce joueur (Messi) qui a marqué le sport de son empreinte.

“Tout est en place pour que ce soit un grand match, mais nous allons essayer de changer les choses.”

La France a une chance incroyable de remporter la Coupe du monde et de devenir ensuite seulement la troisième et la première depuis le Brésil en 1962 à défendre son titre de Coupe du monde.

