« Kylian Mbappe est probablement plus connu en Inde qu’en France »: le Premier ministre Modi à Paris

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré qu’il y avait plus de fans indiens du footballeur français Kylian Mbappe qu’en France, alors qu’il s’adressait à la communauté indienne à La Seine Musicale à Paris jeudi.

Le Premier ministre Modi a souligné la popularité croissante de Mbappe parmi les fans indiens, déclarant : « Le footballeur français Kylian Mbappe est un super hit parmi les jeunes en Inde. Mbappé est probablement plus connu en Inde qu’en France. »

#MONTRE | Le footballeur français Kylian Mbappe est un super hit parmi la jeunesse indienne. Mbappe est probablement plus connu en Inde qu’en France, a déclaré le Premier ministre Modi, à Paris pic.twitter.com/fydn9tQ86V— ANI (@ANI) 13 juillet 2023

Le président français Emmanuel Macron a conféré à Narendra Modi la Grand-Croix de la Légion d’honneur, la plus haute distinction française. Modi a été accueilli sur le tapis rouge à son arrivée à Paris jeudi pour une visite de deux jours. Il rejoindra Macron pour les célébrations de la fête nationale française vendredi en tant qu’invité d’honneur.

Plus tôt, le président français et la Première Dame Brigitte Macron ont organisé un dîner privé pour Modi à l’Elysée.

Jeudi soir, Modi s’est adressé à la diaspora indienne ici et a annoncé un accord pour l’utilisation de l’UPI en France, ouvrant un nouveau marché énorme pour l’innovation indienne dans le paiement instantané sans numéraire.

Dans son discours de près d’une heure devant la foule enthousiaste de La Seine Musicale – un centre des arts du spectacle sur une île de la Seine – Modi a décrit le développement rapide de l’Inde et a affirmé que tandis que le monde se dirige vers un nouvel ordre, La force et le rôle de l’Inde évoluent également très rapidement.

Notant que la France célèbre sa fête nationale, dont il est l’invité d’honneur, Modi a déclaré qu’il s’était rendu dans le pays à plusieurs reprises, mais que c’était spécial cette fois, car il a salué son soutien à l’Inde et la force des liens entre le deux pays, qui marquent le 25e anniversaire de leur partenariat stratégique.

Lors du grandiose défilé militaire annuel de la fête nationale française, les troupes indiennes défileront et trois avions Rafale indiens de fabrication française effectueront un survol.

La visite de deux jours de Modi intervient alors que Paris et New Delhi marquent le 25e anniversaire de leur partenariat stratégique. Fondamentalement, il précède le voyage de Macron ce mois-ci dans la région indo-pacifique, qui abrite 1,5 million de ressortissants français. Les discussions avec Modi visent à garantir que la vaste région reste un espace où la sécurité, notamment des mers, et d’autres préoccupations clés comme le climat sont préservées.

(Avec les contributions des agences)