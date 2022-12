Kylian Mbappé est prêt à s’approprier le moment de Messi

L’appel de masse ne sera renforcé que dimanche. Le scénario prédominant de la finale – le dernier tir de Messi au trophée dont il rêve plus que tout autre – a en partie fait de Mbappé un repoussoir dans le récit, l’homme clé qui pourrait empêcher Messi d’obtenir sa fin à Hollywood.

Les deux sont coéquipiers depuis plus d’un an maintenant, le jeune prétendant et la star vieillissante, et cela a parfois semblé être un logement cahoteux. Comme si le partage d’un terrain, et encore moins d’un ballon, ne suffisait pas à apaiser les collections de talents – et d’egos – rassemblés par le PSG, Mbappe a déclaré que le bruit qui entoure parfois ces relations n’est pas toujours un reflet fidèle de la réalité.