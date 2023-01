Kylian Mbappé entre dans l’histoire du PSG avec un match à 5 buts

Kylian Mbappé continue de marquer l’histoire.

L’attaquant français a marqué cinq buts lors de la défaite 7-0 du Paris Saint-Germain contre le Pays de Cassel lundi, faisant de lui le premier joueur de l’histoire du club à marquer autant de buts dans un match.

Alors que le match de Coupe de France était sans but pendant presque les 30 premières minutes, Mbappé a fini par inscrire un tour du chapeau en un clin d’œil. À la 29e minute, il a inscrit un but sur un centre à seulement quelques mètres devant le filet.

Deux minutes après le but de Neymar à la 33e minute, Mbappé a inscrit son deuxième but du match en traversant la défense du Pays de Cassel et en enchaînant une longue passe de Marquinhos. Il a réussi le tour du chapeau à la 40e minute lorsqu’il a réussi une passe dans la surface suite à un revirement de Pays de Cassel dans son propre bout de terrain.

Le quatrième but de Mbappé était un peu gênant. Neymar a envoyé une balle en profondeur dans la surface depuis le milieu de terrain. Le gardien du Pays de Cassel, Romain Sanson, est cependant tombé en poursuivant le ballon, permettant à Mbappé de taper facilement le ballon dans le filet ouvert et de donner au PSG une avance de 5-0. Mbappé a marqué son cinquième but du match lorsqu’il a marqué sur un centre de Carlos Soler à quelques mètres du filet pour donner au PSG une avance de 7-0 à la 79e minute.

Avec ses cinq buts de lundi, Mbappé a inscrit 25 buts pour le PSG lors de la saison 2022-23. C’est la deuxième fois qu’il réussit un tour du chapeau cette saison. Cela survient également un mois après avoir remporté le Soulier d’or de la Coupe du monde, marquant huit buts dans le tournoi et un tour du chapeau en finale.

Le PSG est passé aux huitièmes de finale de la Coupe de France avec la victoire de lundi.