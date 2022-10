Kylian Mbappe en tête de la liste des revenus du football à 128 millions de dollars, selon le rapport Forbes

L’attaquant superstar français Kylian Mbappe gagnera un revenu annuel record de 128 millions de dollars pour figurer en tête de la liste des joueurs de football les mieux payés au monde, selon un rapport du magazine Friday Forbes.

Le magazine a noté que Mbappe avait franchi le cap des 100 millions de dollars à 23 ans, tandis que des légendes telles que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient dans la trentaine et au sommet de leur carrière lorsqu’elles franchissaient ce cap pour la première fois.

Mbappe a signé une prolongation de contrat de trois ans en mai pour rester avec l’équipe dominante de Ligue 1, le Paris-Saint Germain.

Forbes a rapporté que l’accord rapporterait à Mbappe environ 110 millions de dollars pour son salaire et sa part de saison d’un bonus de signature, plus environ 18 millions de dollars de revenus annuels d’approbation de sociétés telles que Nike, Dior, Hublot et Oakley.

Mbappe était sur la couverture du jeu vidéo EA Sports FIFA, a fondé la société de production Zebra Valley et est un investisseur dans la plate-forme fantastique NFT Sorare.

“C’est déjà une icône mondiale”, a déclaré le co-fondateur de Sorare, Nicolas Julia, à Forbes. “Il veut aider le monde et montrer, aussi, que des choses énormes peuvent être construites hors de France.”

Son coéquipier du PSG Messi, 35 ans, se classe deuxième avec 120 millions de dollars avec Ronaldo de Manchester United, 37 ans, troisième avec 100 millions de dollars. Ils partageaient les deux premières places depuis 2014 et fixaient toujours le rythme des avenants, Ronaldo à 60 millions de dollars et Messi à 55 millions de dollars.

Au total, les 10 meilleurs joueurs récolteront 652 millions de dollars cette saison, un bond de 11 % par rapport au chiffre de 585 millions de dollars de l’an dernier. Mbappe, Messi et Ronaldo du Portugal représentent ensemble plus de la moitié de cet argent total.

L’attaquant du PSG Neymar du Brésil s’est classé quatrième à 87 millions de dollars, suivi dans l’ordre par Mohamed Salah, à 53 millions de dollars, Erling Haaland à 39 millions de dollars, Robert Lewandowski à 35 millions de dollars, Eden Hazard à 31 millions de dollars, Andres Iniesta à 30 millions de dollars et Kevin De Bruyne à 29 dollars. million.

