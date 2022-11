Kylian Mbappe égalise avec Zinedine Zidane sur les buts de la France après le doublé du Danemark

Le doublé de Kylian Mbappe pour la France contre le Danemark samedi a vu l’attaquant du Paris Saint-Germain égaliser sur les buts internationaux avec la légende des Bleus Zinedine Zidane.

Mbappe a donné la tête à la France juste après une heure dans l’affrontement des équipes du Groupe D au stade 974 de Doha et a marqué un vainqueur à quatre minutes de la fin après que le Danemark avait égalisé plus tôt grâce à Andreas Christensen.

Le premier but du joueur de 23 ans l’a vu atteindre 30 ans sous un maillot de France et l’a vu égaliser avec les légendes Just Fontaine et Jean-Pierre Papin.

Et son deuxième lui a permis de dépasser ces deux-là et d’égaler le grand Zidane avec 31 buts pour la France.

Mbappe, comme Zidane, est déjà vainqueur de la Coupe du monde et il sera la clé des espoirs des Bleus de conserver leur trophée au Qatar.

La France a battu l’Australie 4-1 plus tôt dans la semaine et cette victoire les a vus devenir la première équipe à se qualifier pour les 16 derniers du tournoi.

Et le doublé de Mbappe contre le Danemark fait de lui le co-meilleur buteur, aux côtés de l’Equatorien Enner Valencia, lors de cette Coupe du monde à trois.

Mbappe a 20 buts de retard sur Thierry Henry et Olivier Giroud dans la liste de tous les temps de la France, mais le premier d’entre eux est à la retraite et le second a 36 ans, donc le temps est de son côté pour les vaincre tous les deux.

