Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain nie vouloir partir

L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe a démenti dimanche vouloir quitter le club parisien en janvier, se disant surpris par la nouvelle.

“Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier”, a déclaré Mbappe aux journalistes après la victoire 1-0 du PSG sur Marseille en Ligue 1 dimanche.

“Les informations qui sont sorties le jour de la [Champions League match against Benfica], Je n’ai pas compris cela. Je ne suis pas impliqué dans ces informations ni directement ni indirectement.”

Des sources d’ESPN ont rapporté mardi que l’attaquant en avait marre des promesses non tenues du président du PSG Nasser Al-Khelaifi et souhaitait quitter la capitale au plus vite.

“J’ai été aussi choqué par cette nouvelle que tout le monde. Les gens peuvent penser que je suis impliqué, je ne le suis pas du tout”, a ajouté Mbappe. “Je faisais la sieste, mon entourage était au match de mon petit frère. Nous avons été stupéfaits quand nous l’avons découvert.

“Après, il a fallu faire avec, on avait un match à jouer. Je voulais juste dire que c’est complètement faux, je suis très content ici.”

L’international français de 23 ans était lié à un transfert vers le Real Madrid, champion de la Liga, à la fin de la saison et devait quitter le club parisien après cinq ans.